intro для ютуб

Отправлено Сегодня, 06:05

добрый день.

делал ли из вас кто-нибудь интро (заставку) для своего видео для ютуб канала?

я нашел несколько сайтов где есть шаблоны для этих заставок, но пока не очень понял смогу ли я потом подключать монитезацию для своих видео, с этим интро.

например ютуб же палит когда есть схожая музыка или схожее видео и не дает ставить рекламу на такие видео.

я же хочу взять где-нибудь шаблон для интро сделать его под себя и потом мне будет нужно подключать монетизацию к своим видео.

кто как делал себе интро, смогли ли вы потом подключить монитезацию? какой ресурс для поиска и создания интро использовали?

спасибо!