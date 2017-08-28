Перейти к содержимому

Фотография

intro для ютуб

Автор темы Юрий1989, Сегодня, 06:05

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Юрий1989

Юрий1989

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 06:05

добрый день.

делал ли из вас кто-нибудь интро (заставку) для своего видео для ютуб канала?

я нашел несколько сайтов где есть шаблоны для этих заставок, но пока не очень понял смогу ли я потом подключать монитезацию для своих видео, с этим интро.

например ютуб же палит когда есть схожая музыка или схожее видео и не дает ставить рекламу на такие видео.

я же хочу взять где-нибудь шаблон для интро сделать его под себя и потом мне будет нужно подключать монетизацию к своим видео.

 

кто как делал себе интро, смогли ли вы потом подключить монитезацию? какой ресурс для поиска и создания интро использовали?

 

спасибо!


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Вопросы и ответы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Вопросы и ответы
  4. Правила форума