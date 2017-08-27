Мануал как я смог заработать 512 000 рублей на финансовой партнерке

Отправлено Вчера, 16:35

https://www.youtube....h?v=53_Hpf-tWQg

Я уже 1,5 года работаю в интернете и за последние месяц заработал 8 500 $. Конечно, почти весь первый год, что я пытался заработать в интернете у меня ничего не получалось – но я в отличие от моих знакомых, не пытался заработать играя в покер, или играя в казино.

Мне в голову никогда не приходило заниматься гербалайфом , млм и подобной чушью. Те, кто занимаются подобной ерундой, по – моему, себя не уважают. Я сколько живу – ещё не разу не видел человека в глаза, который бы сделал много денег, играя постоянно в казино, или играя в покер… Про гербалайф, млм и пр. я вообще молчу….

Share4you - стратегия стабильного заработка

https://www.share4you.com/ru/?affid=hq7edcx

В общем я 1,5 года назад когда лазил в сети в поисках денег твёрдо для себя решил, что буду долбить Форекс и не отстану от него пока не заработаю. Из всех идей для бизнеса, из всех методов заработка только биржа и форекс могут дать неограниченный источник дохода. Везде есть предел, выше которого не заработать. А на форекс – просто увеличил объём сделки и также продолжай торговать. Но конечно всё нифига не просто и заработать хоть что – ни будь на этой рынке, на самом деле очень сложно, но возможно. Я за первые 10 месяцев, что изучал форекс, например, перелопатил кучу форумов, излазил дофига сайтов, прочитал много умных книжек. И знаете что? Нифига не помогло, я как сливал бабосы из месяца в месяц так и сливал. Вобщем, пока я учился, я просадил 1 350 $ только на депозиты свои.

Не знаю, может я тупой, но я так и не научился прогнозировать движения курсов на форексе. Я не врубаюсь, вообще как аналитики находят там поддержки, сопротивления на парах, как юзают индикаторы типа RSI и CCI. Но я нашёл свой метод, который не требует дофига мозгов и не требует вообще толком ничего. Я 8 месяцев назад, когда его нашёл открыл счёт на 100 $ а теперь за всё время, что я торгую я заработал 8500 $.

Теперь скажу о важных моментах. Этот сайт на котором я смог заработать без вложений.

https://www.share4you.com/ru/?affid=hq7edcx

http://www.forex4you.com/ru/?affid=hq7edcx

Конечно, я не аналитик и не монстр форекса, и много чего не понимаю, но во всяком случае я не побираюсь с млм и не занимаюсь прочей подобной ерундой. Завтра сниму с него 4 000 $ сгоняю с женой в Европу а оставшиеся деньги оставлю работать.