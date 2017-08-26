Dedicated Servers(дедики)Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!
Цены на дедики ниже чем у конкурентов 3$ за учетку с гарантированно админскими правами.
Список основных стран, которые есть в наличии:
Россия Германия
Италия Англия
Украина Польша
Испания Франция
Беларусь Австрия
Нидерланды Канада
Казахстан Австралия
Бразилия США
Гарантии:На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.
Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта,русифицированием серверов,и прочих,не относящихся ко мне задач.
Гарант приветствуется за ваш счет.
Способы оплаты:QIWI. Яндекс
Связь ТОЛЬКО ICQ 663905250 Telegram - @dedikbuy
Продам Дедики! Dedicated Servers! гарантия 48ч.
Автор темы dedikbuy, Сегодня, 12:30
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 12:30
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