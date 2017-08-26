Продам Дедики! Dedicated Servers! гарантия 48ч.

Отправлено Сегодня, 12:30







Dedicated Servers(дедики)Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!

Цены на дедики ниже чем у конкурентов 3$ за учетку с гарантированно админскими правами.

Список основных стран, которые есть в наличии:



Россия Германия

Италия Англия

Украина Польша

Испания Франция

Беларусь Австрия

Нидерланды Канада

Казахстан Австралия

Бразилия США



Гарантии:На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.

Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта,русифицированием серверов,и прочих,не относящихся ко мне задач.

Гарант приветствуется за ваш счет.

Способы оплаты:QIWI. Яндекс

Связь ТОЛЬКО ICQ 663905250 Telegram - @dedikbuy