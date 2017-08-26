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Продам Дедики! Dedicated Servers! гарантия 48ч.

Автор темы dedikbuy, Сегодня, 12:30

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#1 dedikbuy

dedikbuy

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Отправлено Сегодня, 12:30

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Dedicated Servers(дедики)Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!
Цены на дедики ниже чем у конкурентов 3&#36; за учетку с гарантированно админскими правами.
Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия                         Германия
Италия                         Англия  
Украина                       Польша
Испания                       Франция
Беларусь                      Австрия
Нидерланды                  Канада
Казахстан                    Австралия
Бразилия                     США

Гарантии:На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.
Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта,русифицированием серверов,и прочих,не относящихся ко мне задач.
Гарант приветствуется за ваш счет.
Способы оплаты:QIWI. Яндекс
Связь ТОЛЬКО ICQ 663905250 Telegram - @dedikbuy


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