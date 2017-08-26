Отправлено Сегодня, 10:39

Разработка экспертов, индикаторов и скриптов на заказ



Приветствую всех!



Создаём советники-эксперты, индикаторы, скрипты для Мetatrader4 и Мetatrader5 на языке MQL4 и MQL5. Можем написать индикатор, эксперт или скрипт по вашему алгоритму или замыслу.



Программирование и модернизация:



Модернизируем готовый индикатор (эксперт, скрипт) - прорисовка графика разными цветами, добавление стрелок, значков, озвучивание событий и т.п.



Программирование осуществляется профессиональными программистами, имеющими большой опыт работы. Качество написания согласно заданному алгоритму гарантируется.



WEB: http://www.talbor.com