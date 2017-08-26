Wap Click - максимальная конверсия (Вап Клик партнерская программа)

WapPartner.club - максимальный конверт на WapClick.
Партнерская программа которая любит своих вебмастеров и помогает им достичь максимальной конверсии трафика.
Это не просто слова:
Работайте в плотном контакте с саппортом
Мы настроим Вам максимально профитные связки на Вашем потоке.
Большой инструментарий для вебмастера для отслеживания конверсии.
Если вдруг нет нужного инструмента - сделаем по запросу.
Вы крупный партнер?
Увеличим Вам отчисления. Дадим персонального менеджера для оперативного решения вопросов.
Хотите работать на автовыкуп
Все обсуждаемо.
Выплаты в любой день
Этим сейчас никого не удивишь, но тем не-менее, у нас выплаты тоже в любой день.
Правила работы:
1. Строгое соблюдение тематик. Если файловый трафик, то только на файлы. Музыку на музыкальные потоки, адалт - строго на адалт и никак иначе. И так далее.
2. Не допускаются источники с контентом, запрещенным законодательством РФ.
3. Запрещено в промо использовать изображения фирменных стилей операторов сотовой связи.
4. Просим работать в плотном контакте с саппортом. Ваша конверсия от этого будет только выше (в том числе и настройка потоков может быть произведена за Вас).
Ссылка на регистрацию: https://wappartner.club
Мы открыты для Вас. Вежливый и корректный саппорт всегда рад помочь.
Скайп: live:info_267496
E-mail: info@wappartner.club
ICQ: 667413234
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Партнерская программа реализована на WapClick-платформе WapClickScript.
Сообщение отредактировал elitedesign: Сегодня, 09:49