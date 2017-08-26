Wap Click - максимальная конверсия (Вап Клик партнерская программа)

Отправлено Сегодня, 09:48

WapPartner.club - максимальный конверт на WapClick.

Партнерская программа которая любит своих вебмастеров и помогает им достичь максимальной конверсии трафика.







Это не просто слова:



Работайте в плотном контакте с саппортом

Мы настроим Вам максимально профитные связки на Вашем потоке.



Большой инструментарий для вебмастера для отслеживания конверсии.

Если вдруг нет нужного инструмента - сделаем по запросу.



Вы крупный партнер?

Увеличим Вам отчисления. Дадим персонального менеджера для оперативного решения вопросов.



Хотите работать на автовыкуп

Все обсуждаемо.



Выплаты в любой день

Этим сейчас никого не удивишь, но тем не-менее, у нас выплаты тоже в любой день.



Правила работы:



1. Строгое соблюдение тематик. Если файловый трафик, то только на файлы. Музыку на музыкальные потоки, адалт - строго на адалт и никак иначе. И так далее.



2. Не допускаются источники с контентом, запрещенным законодательством РФ.



3. Запрещено в промо использовать изображения фирменных стилей операторов сотовой связи.



4. Просим работать в плотном контакте с саппортом. Ваша конверсия от этого будет только выше (в том числе и настройка потоков может быть произведена за Вас).



Ссылка на регистрацию: https://wappartner.club



Мы открыты для Вас. Вежливый и корректный саппорт всегда рад помочь.

Скайп: live:info_267496

E-mail: info@wappartner.club

ICQ: 667413234



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Партнерская программа реализована на WapClick-платформе WapClickScript.

Сообщение отредактировал elitedesign: Сегодня, 09:49