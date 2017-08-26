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Wap Click - максимальная конверсия (Вап Клик партнерская программа)

Автор темы elitedesign, Сегодня, 09:48
wap click вап клик партнерка

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#1 elitedesign

elitedesign

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Отправлено Сегодня, 09:48

WapPartner.club - максимальный конверт на WapClick.
Партнерская программа которая любит своих вебмастеров и помогает им достичь максимальной конверсии трафика.

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Это не просто слова:

Работайте в плотном контакте с саппортом
Мы настроим Вам максимально профитные связки на Вашем потоке.

Большой инструментарий для вебмастера для отслеживания конверсии.
Если вдруг нет нужного инструмента - сделаем по запросу.

Вы крупный партнер?
Увеличим Вам отчисления. Дадим персонального менеджера для оперативного решения вопросов.

Хотите работать на автовыкуп
Все обсуждаемо.

Выплаты в любой день
Этим сейчас никого не удивишь, но тем не-менее, у нас выплаты тоже в любой день.

Правила работы:

1. Строгое соблюдение тематик. Если файловый трафик, то только на файлы. Музыку на музыкальные потоки, адалт - строго на адалт и никак иначе. И так далее.

2. Не допускаются источники с контентом, запрещенным законодательством РФ.

3. Запрещено в промо использовать изображения фирменных стилей операторов сотовой связи.

4. Просим работать в плотном контакте с саппортом. Ваша конверсия от этого будет только выше (в том числе и настройка потоков может быть произведена за Вас).

Ссылка на регистрацию: https://wappartner.club

Мы открыты для Вас. Вежливый и корректный саппорт всегда рад помочь.
Скайп: live:info_267496
E-mail: info@wappartner.club
ICQ: 667413234

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Партнерская программа реализована на WapClick-платформе WapClickScript.


Сообщение отредактировал elitedesign: Сегодня, 09:49

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