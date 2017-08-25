Раскрутка сайта, размещение ссылок на ваши сайты

Отправлено Вчера, 16:41

Здравствуйте, уважаемые форумчани предлагаю услуги по увеличению ссылочной массы, раскрутке сайтов в Яндексе и Гугл, увеличению позиций по нужным вам запросам, получению ТИЦ.

Мои услуги подойдут как молодым, так и старым сайтам. Уже не секрет, что чем больше качественных ссылок на ваш сайт размещено, тем больше ваш сайт заслуживает доверия у поисковых систем и тем выше ваш рейтинг, позиции вашего сайта, количество уникальных посетителей. Ссылки поисковиками индексируются естественно. Мои базы собраны более чем с 500 тыс. разных сайтов, отсеяно много мусора, остались только те, где можно разместить ссылки с анкорами и без. Нет смысла гонять сайты по многотысячным базам, тратя впустую деньги и время, я оставил только самый сок.

Параметры моих баз, сайты разных тематик:

База 1 , 1100 сайтов,

Общий тиц 25000, львиная доля, порядка 85% это анкорные ссылки, средний тиц от 0 до 500, ( тиц 0 мало сайтов, в основном все с тиц, есть сайты которые размещены в ЯК)

База 2 , 2400 сайтов,

Общий тиц 27000, В этой базе половина анкорных и половина без анкорных, тиц от 0 до 500 (тиц 0 мало сайтов, в основном все с тиц, есть сайты которые размещены в ЯК)

Все сайты и ссылки индексируемы

Цены от 500 рублей

Тариф1 , прогон по 570 сайтов, цена 500 руб

Тариф2, прогон по 1100 сайтам, цена 1100 руб

Тариф3, прогон по 2400 сайтам, цена 2400 руб

Тариф4 Комплекс, прогон по всем базам тариф1 и тариф2, суммарно 3500 ссылок на ваш сайт, цена 3400

Я периодически обновляю базы и сохраняю только достойные, в топике буду отписывать по обновлениям.

Прогон идет лицензионным софтом Хрумер.

Ссылки размещаются с анкором и без + около ссылочный текст по тематике вашего сайта.

Время оказания услуги в течении 1-дня.

Оплата принимается Webmoney ( персональный аттестат 358286578399 BL 86+ с 2009 года), на карту Сбербанк, Бинбанк.

Гарантии – Персональный Аттестат ВМ, отзывы на других форумах.

На других сео форумах я зарегистрирован с 2008-2009 г. При необходимости могу подтвердить.

Есть хорошие отзывы на других форумах, дам ссылки.

Для прогона необходим Адрес вашего сайта в виде BB кода с анкором. Можно главную страницу или внутренние, количество ссылок от вас не ограниченно.

Отчет. По окончанию прогона, высылаю на ваш емайл, ссылки на страницы, логин и пароль к сайтам.

Делаю скидку 20%

Обращайтесь, буду рад оказать вам качественную услугу!

Контакты. ЛС, емайл gazseo(собака)yandex.ru

icq 527683