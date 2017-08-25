Раскрутка сайта, размещение ссылок на ваши сайты

Здравствуйте, уважаемые форумчани предлагаю услуги по увеличению ссылочной массы, раскрутке сайтов в Яндексе и Гугл, увеличению позиций по нужным вам запросам, получению ТИЦ.
Мои услуги подойдут как молодым, так и старым сайтам. Уже не секрет, что чем больше качественных ссылок на ваш сайт размещено, тем больше ваш сайт заслуживает доверия у поисковых систем и тем выше ваш рейтинг, позиции вашего сайта, количество уникальных посетителей. Ссылки поисковиками индексируются естественно. Мои базы собраны более чем с 500 тыс. разных сайтов, отсеяно много мусора, остались только те, где можно разместить ссылки с анкорами и без. Нет смысла гонять сайты по многотысячным базам, тратя впустую деньги и время, я оставил только самый сок.
Параметры моих баз, сайты разных тематик:
База 1 , 1100 сайтов,
Общий тиц 25000, львиная доля, порядка 85% это анкорные ссылки, средний тиц от 0 до 500, ( тиц 0 мало сайтов, в основном все с тиц, есть сайты которые размещены в ЯК)
База 2 , 2400 сайтов,
Общий тиц 27000, В этой базе половина анкорных и половина без анкорных, тиц от 0 до 500 (тиц 0 мало сайтов, в основном все с тиц, есть сайты которые размещены в ЯК)
Все сайты и ссылки индексируемы
Цены от 500 рублей
Тариф1 , прогон по 570 сайтов, цена 500 руб
Тариф2, прогон по 1100 сайтам, цена 1100 руб
Тариф3, прогон по 2400 сайтам, цена 2400 руб
Тариф4 Комплекс, прогон по всем базам тариф1 и тариф2, суммарно 3500 ссылок на ваш сайт, цена 3400
Я периодически обновляю базы и сохраняю только достойные, в топике буду отписывать по обновлениям.
Прогон идет лицензионным софтом Хрумер.
Ссылки размещаются с анкором и без + около ссылочный текст по тематике вашего сайта.
Время оказания услуги в течении 1-дня.
Оплата принимается Webmoney ( персональный аттестат 358286578399 BL 86+ с 2009 года), на карту Сбербанк, Бинбанк.
Гарантии – Персональный Аттестат ВМ, отзывы на других форумах.
На других сео форумах я зарегистрирован с 2008-2009 г. При необходимости могу подтвердить.
Есть хорошие отзывы на других форумах, дам ссылки.
Для прогона необходим Адрес вашего сайта в виде BB кода с анкором. Можно главную страницу или внутренние, количество ссылок от вас не ограниченно.
Отчет. По окончанию прогона, высылаю на ваш емайл, ссылки на страницы, логин и пароль к сайтам.
Делаю скидку 20%
Обращайтесь, буду рад оказать вам качественную услугу!
Контакты. ЛС, емайл gazseo(собака)yandex.ru
icq 527683