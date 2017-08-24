Сверх скоростные дедики (Dedicated Servers) 48 часов гарантии!

Отправлено Вчера, 15:37

Сверхзвуковая скорость 50 - 150 Мбит !

Обновы каждый день!

Все остаются довольны!

Участникам форума делаю скидки!

В наличии почти все страны!

Цена

1шт. -10$

цены на опт обговариваются в лс

подборка под штат 2$

Гарантия на дедики 48 часов! На дедиках всегда рабочий интернет!

Связь

Telegram @DedicBariga

ICQ 724489051

DedicBariga@mail.ru

Оплата принимается на

QIWI

BTC