Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!

ЧЕРТЕЖИ НА ЗАКАЗ (2d-3d модели).Любой сложности по приемлемой цене (есть торг).Точно в срок.ЖМИ!
Всем желающим и нуждающимся; Cтуденту не успевающему к сессии (к диплому), профессионалу проектировщику
которого загрузили по работе и не успевает, людям которые делают ремонт и не успевают все изобразить и другим.
Только опытный проектировшик сделает вам чертежи на заказ грамотно и своевремено.Опыт более 8 лет
1.В Компасе,автокаде (Autocade),Visio,Solid Works и других программах согласно задания и условий.
2.Проектирование/редактирование/доработка чертежей.
Проектирование (в разных областях промышленности,
производства, в разных отраслях,направлений,
различной сложности)
3.Перевод с бумаги в электронный вид в программу (или с других источников: из интернета, с картинки, с журнала, с книжки)
4.10000 база чертежей.От нас не уйдете без чертежа
5.Чертежи для дипломов (на диплом),курсовых и др.
Индивидуальный подход, точно в срок.В соответствие
с вашими требованиями и требованиями ГОСТ, ЕСКД, СПДС.
Работаем напрямую с клиентом или по почте.
Работаем без посредников.Цена договорная.
Мы ценим ваше время и особенно когда идет сессия или поджимают сроки.
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