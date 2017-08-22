Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!

Отправлено Сегодня, 03:16

ЧЕРТЕЖИ НА ЗАКАЗ (2d-3d модели).Любой сложности по приемлемой цене (есть торг).Точно в срок.ЖМИ!

Всем желающим и нуждающимся; Cтуденту не успевающему к сессии (к диплому), профессионалу проектировщику

которого загрузили по работе и не успевает, людям которые делают ремонт и не успевают все изобразить и другим.

Только опытный проектировшик сделает вам чертежи на заказ грамотно и своевремено.Опыт более 8 лет

1.В Компасе,автокаде (Autocade),Visio,Solid Works и других программах согласно задания и условий.

2.Проектирование/редактирование/доработка чертежей.

Проектирование (в разных областях промышленности,

производства, в разных отраслях,направлений,

различной сложности)

3.Перевод с бумаги в электронный вид в программу (или с других источников: из интернета, с картинки, с журнала, с книжки)

4.10000 база чертежей.От нас не уйдете без чертежа

5.Чертежи для дипломов (на диплом),курсовых и др.

Индивидуальный подход, точно в срок.В соответствие

с вашими требованиями и требованиями ГОСТ, ЕСКД, СПДС.

Работаем напрямую с клиентом или по почте.

Работаем без посредников.Цена договорная.

Мы ценим ваше время и особенно когда идет сессия или поджимают сроки.

/.....Гарантии 100% - 1) Чек договор.

2) ОТЧЕТНОСТЬ перед вами;Мы в ответи за своих ЕСТЬ СКИДКИ И АКЦИИ.....

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почта: solid000@yandex.ru

телефон: +7923-330-1660

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