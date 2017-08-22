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Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!

Автор темы kbapo4ta, Сегодня, 03:16

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#1 kbapo4ta

kbapo4ta

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Красноярск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 03:16

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ЧЕРТЕЖИ НА ЗАКАЗ (2d-3d модели).Любой сложности по приемлемой цене (есть торг).Точно в срок.ЖМИ!
 
Всем желающим и нуждающимся; Cтуденту не успевающему к сессии (к диплому), профессионалу проектировщику
которого загрузили по работе и не успевает, людям которые делают ремонт и не успевают все изобразить и другим.
Только опытный проектировшик сделает вам чертежи на заказ грамотно и своевремено.Опыт более 8 лет
1.В Компасе,автокаде (Autocade),Visio,Solid Works и других программах согласно задания и условий.
2.Проектирование/редактирование/доработка чертежей.
Проектирование (в разных областях промышленности,
производства, в разных отраслях,направлений,
различной сложности)
3.Перевод с бумаги  в электронный вид в программу (или с других источников: из интернета, с картинки, с журнала, с книжки)
4.10000 база чертежей.От нас не уйдете без чертежа 
5.Чертежи для дипломов (на диплом),курсовых и др.
 
Индивидуальный подход, точно в срок.В соответствие 
с вашими требованиями и требованиями ГОСТ, ЕСКД, СПДС.
 
Работаем напрямую с клиентом или по почте.
Работаем без посредников.Цена договорная.
Мы ценим ваше время и особенно когда идет сессия или поджимают сроки.
 
/.....Гарантии 100% - 1) Чек договор.
2) ОТЧЕТНОСТЬ перед вами;Мы в ответи за своих ЕСТЬ СКИДКИ И АКЦИИ.....
https://vk.com/chert..._krasnoyarskwow  <---ЖМИ!! здесь работы + отзывы!! Чертежи со скидкой 30% (ВСТУПАЙ)
 
почта: solid000@yandex.ru
телефон: +7923-330-1660
 
НАШИ РАБОТЫ
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