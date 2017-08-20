Продажа Dedicated Servers (дедики) по низким ценам, гарантия 48 часов!

Отправлено Вчера, 20:22

Приветствую!!! В данной теме предлагаю услуги по продаже Dedicated Servers(дедики)!!!

В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!!!

Цены на Dedicated Servers(дедики) низкие, меньше чем у конкурентов!!!

2$ за учетку с админскими правами!!!

Список основных стран которые есть в наличии:

США

Россия

Италия

Украина

Испания

Беларусь

Нидерланды

Казахстан

Германия

Англия

Польша

Франция

Австрия

Канада

Австралия

Бразилия

На все Dedicated Servers(дедики) дается гарантия 48 часов!!!

Гарантия работает только если к (дедику) нет подключения!!!

Если вашу учетную запись удалили/закрыли - это не гарантийный случай, и ни каких замен и возврата денежных средств не будет!!!

У всех (дедиков) стабильно высокая скорость!!!

Правила работы:

1) Продавая вам Dedicated Servers(дедик) он гарантированно будет с рабочим интернетом!!!

2) НЕ занимаюсь настройкой стороннего софта, русифицированием серверов и прочее.

Условия работы:

1) (Дедик) только в одни руки!!!

2) Гарант приветствуется за Ваш счет!!!

3) Гарантирую заявлению работу сервера без тормозов и с хорошей стабильной скоростью!!!

Оплата:

Я.Деньги

QIWI Кошелек

Связь:

Telegram - @n3star