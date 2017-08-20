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Продажа Dedicated Servers (дедики) по низким ценам, гарантия 48 часов!

Автор темы n3star, Вчера, 20:22

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#1 n3star

n3star

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Отправлено Вчера, 20:22

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Приветствую!!! В данной теме предлагаю услуги по продаже Dedicated Servers(дедики)!!!
 
В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!!!
Цены на Dedicated Servers(дедики) низкие, меньше чем у конкурентов!!!
2&#36; за учетку с админскими правами!!!
Список основных стран которые есть в наличии: 
 
США
Россия
Италия
Украина
Испания 
Беларусь
Нидерланды
Казахстан
Германия
Англия
Польша
Франция
Австрия
Канада
Австралия
Бразилия
 
На все Dedicated Servers(дедики) дается гарантия 48 часов!!!
Гарантия работает только если к (дедику) нет подключения!!!
Если вашу учетную запись удалили/закрыли - это не гарантийный случай, и ни каких замен и возврата денежных средств не будет!!!
У всех (дедиков) стабильно высокая скорость!!!
 
Правила работы: 
 
1) Продавая вам Dedicated Servers(дедик) он гарантированно будет с рабочим интернетом!!!
2) НЕ занимаюсь настройкой стороннего софта, русифицированием серверов и прочее.
 
Условия работы: 
 
1) (Дедик) только в одни руки!!!
2) Гарант приветствуется за Ваш счет!!!
3) Гарантирую заявлению работу сервера без тормозов и с хорошей стабильной скоростью!!!
 
Оплата: 
 
Я.Деньги
QIWI Кошелек
 
Связь:
 
Telegram - @n3star



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