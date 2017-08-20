Картина дня 21.08.2017. НЕФТЬ, ЗОЛОТО, РТС

Приветствую!
С этого дня намерен ежедневно,до 10 утра,выкладывать в этой ветке свои мысли на текущий день по фьючерсам
нефти, золота и ртс. Форум вроде как и про трейдинг и инвестиции, но таких тем практически нет...
Посмотрю насколько это интересно форумчанам и есть ли торгующие на московской бирже.
НЕФТЬ
Уровни:
ключевые 51.24, 51.94, 52.86, 53.75, 54.52
остальные 51.33, 51.61, 52.16, 52.30, 52.63, 53.15, 53.55, 53.84, 54.07, 54.33
Среднесрок
В пятницу цену не пустили ниже сильных уровней 50.75 и 50.35, нарисовали конец отката и разворот.
Вечером цену загнали вверх и уперлись в сильный уровень 52.86. Подтверждение разворота будет
служить удержание зоны 51.94 Логичен лонг в зону 53-57.
На данный момент нужно смотреть открытие, если не гепанем, то возможен ретест уровня 51.94, или
чуть ниже к второстепенным уровням, и там смотреть что будет в этой зоне и брать оттуда лонги.
Если с открытия дернем вверх то следующий сильный уровень 53.75, там ждать ретест уровня 52.86
и брать лонги от него.
Интрадей
Если открытие на текущих, смотреть как отрабатываем 52.86, уровень по идее шортовый, но нужно смотреть как будем удерживать его.
И смотреть контренд с целями 51.94. Но осторожно) Далее от 51.94 или ниже смотреть лонги с целями
опять же 52.86 и выше. На текущих лонги стремноваты, но стрельнули в пятницу сильно и на открытии
нужно смотреть силу лонга.
Если с открытия дернем вверх, нужно смотреть отработку сильного 53.75 или чуть ниже 53.55.
Лонги там брать не вариант, смотреть что будет и осторожно шортить с целями 52.86.
ЗОЛОТО
Уровни:
ключевые 1274.0,1286.3,1297.4, 1307.7
средней важности 1277.0
остальные 1269.3,1271.3,1278.8,1280.2,1281.5,1283.9,1288.8,1292.3,1295.2,1300.5,1302.7,1304.9
Среднесрок
В пятницу протестили сильный уровень 1307.7, от этой зоны цену слили. Глобально картинка выглядит
неоднозначно. На данный момент видно что народ загоняют в лонги,пиля в диапазоне 1226.40-1307.7.
И не факт с что с этого диапазона пойдем вверх.
Сейчас нужно смотреть что будет в диапазоне 1297.4-1286.3. Среднесрочно брать лонги с этой зоны опасно,
Потому как мы можем удержать 1286.3, но начать слив с 1297.4. Это шортовая зона.
И лучший вариант пока смотреть со стороны и ждать как будем себя вести
при подходе к уровню 1297.4 и оттуда шортить с целями в район 1254.10 для начала.
Интрадей
Смотреть как будем удерживать 1286.3, думаю к нему еще допадаем, там смотреть лонги на ретест
уровня 1297.40, возле этого уровня фикситься и смотреть что будет, там логичны шорты.
Думаю что будем отрабатывать диапазон 1297.4-1286.3.
Если с открытия польем вниз и не удержим зону 1286.3, то смотреть лонги на уровнях 1277.0 и 1274.0.
Шортить от 1286.3, в любом случае опасно, но смотреть по ситуации.
Если откроемся вверх, то наблюдать что будет у 1297.4, и оттуда шортить.
РТС
Уровни:
ключевые 100860,105270,
средней важности 101830,103770,
остальные 101200,101530,102100,102460,102890,103210,103390,104080,104320,104690,104970
Среднесрок
Весь шорт от 120000 и до 93000 глобально считаю от*бом лонгов и от 93000 логичен ретест наверх
хотя бы в район 110000, по идее нужно дать выше к самым хаям. Первую цель лонга выполнили ударив
в 105270.
Но в общем картинка для среднесрока неудобная. Цену выше 105270 могут и не пустить и тогда пойдем рисовать второе дно к уровню 93710.
Можно брать осторожно лонги ниже текущих, в зоне 101830-100860 и смотреть то будет 105270.
Но вполне возможно что цену ниже 101830 уже не дадут.
Интрадей
Стоим в диапазоне между двух уровней средней важности 101830,103770
Если откроемся вверх, смотреть что происходит на 103770, лонги там очень стремно брать) но если нефть
понесет вверх, то и тут потянут к 105270, а оттуда можно шортить контренд, но нужно смотреть
на силу, характер и стуктуру выноса вверх.
Но,все же смотриться так, что с текущих должны дать ниже, нужно смотреть что будут рисовать на этих уровнях
и пробовать шортить (103390,103210,102890) с целями 102100 и 101830.
От 102100 и 101830 и ниже вероятны лонги, но опять таки нужно смотреть как туда подойдем.
p.s.Рекомендую нанести на график сразу все уровни указанные в начале инструментов, ключевые отметить
отдельным цветом или сделать их более жирней для удобности.
p.p.s В течении дня буду отписываться в комментариях, по мере развития событий.