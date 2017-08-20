Картина дня 21.08.2017. НЕФТЬ, ЗОЛОТО, РТС

Отправлено Вчера, 13:16

Приветствую!

С этого дня намерен ежедневно,до 10 утра,выкладывать в этой ветке свои мысли на текущий день по фьючерсам

нефти, золота и ртс. Форум вроде как и про трейдинг и инвестиции, но таких тем практически нет...

Посмотрю насколько это интересно форумчанам и есть ли торгующие на московской бирже.

НЕФТЬ

Уровни:

ключевые 51.24, 51.94, 52.86, 53.75, 54.52

остальные 51.33, 51.61, 52.16, 52.30, 52.63, 53.15, 53.55, 53.84, 54.07, 54.33

Среднесрок

В пятницу цену не пустили ниже сильных уровней 50.75 и 50.35 , нарисовали конец отката и разворот.

Вечером цену загнали вверх и уперлись в сильный уровень 52.86. Подтверждение разворота будет

служить удержание зоны 51.94 Логичен лонг в зону 53-57 .

На данный момент нужно смотреть открытие, если не гепанем, то возможен ретест уровня 51.94 , или

чуть ниже к второстепенным уровням, и там смотреть что будет в этой зоне и брать оттуда лонги.

Если с открытия дернем вверх то следующий сильный уровень 53.75 , там ждать ретест уровня 52.86

и брать лонги от него.

Интрадей

Если открытие на текущих, смотреть как отрабатываем 52.86 , уровень по идее шортовый, но нужно смотреть как будем удерживать его.

И смотреть контренд с целями 51.94 . Но осторожно) Далее от 51.94 или ниже смотреть лонги с целями

опять же 52.86 и выше. На текущих лонги стремноваты, но стрельнули в пятницу сильно и на открытии

нужно смотреть силу лонга.

Если с открытия дернем вверх, нужно смотреть отработку сильного 53.75 или чуть ниже 53.55 .

Лонги там брать не вариант, смотреть что будет и осторожно шортить с целями 52.86 .

ЗОЛОТО

Уровни:

ключевые 1274.0,1286.3,1297.4, 1307.7

средней важности 1277.0

остальные 1269.3,1271.3,1278.8,1280.2,1281.5,1283.9,1288.8,1292.3,1295.2,1300.5,1302.7,1304.9

Среднесрок

В пятницу протестили сильный уровень 1307.7, от этой зоны цену слили. Глобально картинка выглядит

неоднозначно. На данный момент видно что народ загоняют в лонги,пиля в диапазоне 1226.40-1307.7.

И не факт с что с этого диапазона пойдем вверх.

Сейчас нужно смотреть что будет в диапазоне 1297.4-1286.3. Среднесрочно брать лонги с этой зоны опасно,

Потому как мы можем удержать 1286.3 , но начать слив с 1297.4 . Это шортовая зона.

И лучший вариант пока смотреть со стороны и ждать как будем себя вести

при подходе к уровню 1297.4 и оттуда шортить с целями в район 1254.10 для начала.

Интрадей

Смотреть как будем удерживать 1286.3 , думаю к нему еще допадаем, там смотреть лонги на ретест

уровня 1297.40 , возле этого уровня фикситься и смотреть что будет, там логичны шорты.

Думаю что будем отрабатывать диапазон 1297.4-1286.3 .

Если с открытия польем вниз и не удержим зону 1286.3 , то смотреть лонги на уровнях 1277.0 и 1274.0 .

Шортить от 1286.3 , в любом случае опасно, но смотреть по ситуации.

Если откроемся вверх, то наблюдать что будет у 1297.4 , и оттуда шортить.

РТС

Уровни:

ключевые 100860,105270,

средней важности 101830,103770,

остальные 101200,101530,102100,102460,102890,103210,103390,104080,104320,104690,104970

Среднесрок

Весь шорт от 120000 и до 93000 глобально считаю от*бом лонгов и от 93000 логичен ретест наверх

хотя бы в район 110000 , по идее нужно дать выше к самым хаям. Первую цель лонга выполнили ударив

в 105270 .

Но в общем картинка для среднесрока неудобная. Цену выше 1 05270 могут и не пустить и тогда пойдем рисовать второе дно к уровню 93710 .

Можно брать осторожно лонги ниже текущих, в зоне 101830-100860 и смотреть то будет 105270 .

Но вполне возможно что цену ниже 101830 уже не дадут.

Интрадей

Стоим в диапазоне между двух уровней средней важности 101830,103770

Если откроемся вверх, смотреть что происходит на 103770 , лонги там очень стремно брать) но если нефть

понесет вверх, то и тут потянут к 105270 , а оттуда можно шортить контренд, но нужно смотреть

на силу, характер и стуктуру выноса вверх.

Но,все же смотриться так, что с текущих должны дать ниже, нужно смотреть что будут рисовать на этих уровнях

и пробовать шортить (103390,103210,102890 ) с целями 102100 и 101830.

От 102100 и 101830 и ниже вероятны лонги, но опять таки нужно смотреть как туда подойдем.

p.s.Рекомендую нанести на график сразу все уровни указанные в начале инструментов, ключевые отметить

отдельным цветом или сделать их более жирней для удобности.

p.p.s В течении дня буду отписываться в комментариях, по мере развития событий.