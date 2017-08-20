Перейти к содержимому

Фотография

FINANCIAL B2B & B2C EXPO

Автор темы Expatterns, Сегодня, 02:59

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Expatterns

Expatterns

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 02:59

FINANCIAL B2B & B2C EXPO

Москва | 1-2 декабря 2017 г.
Крупнейшая в России и СНГ ежегодная выставка-форум финансовых технологий и
услуг.

1 декабоя: ДОСТУП: ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ!
2 декабря: ДОСТУП: ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

ТЕМЫ: Финансовый ритейл. Регуляция финансового бизнеса и репутация.
Искусственный интеллект и автоматизация трейдинга. Вопросы ликвидности.
Платежные системы и процессинг. Маркетинг и воронка продаж: контент,
депозиты, удержание клиента. Финтех – мобилизация и трансформация
финансовой индустрии. Эволюция трейдинговых продуктов. Цифровые активы -
криптовалюты. Affilate и IB программы в финансовой сфере. Реклама
финансовых услуг: нативная реклама, баннерные системы, соц. сети. Рассылки
(Email-marketing, смс) колл-центры. Создание филиалов и представительств
особенности рынка. CRM системы в финансовой сфере. HR и Headhunting
финансистов. Трейдинговые платформы (бинарные опционы, форекс, акции,
фьючерсы). Социальный трейдинг и копи-трейдинг (акции, валюты, индексы,
товары и ETF (CFD)). Юридические услуги.

ПРОГРАММА: Выставка, Конференция, презентации и мастер-классы компаний
участников.

Не пропусти!
http://financialexpo.ru
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Стратегии и тактики инвестирования


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инвестирование
  3. Стратегии и тактики инвестирования
  4. Правила форума