Самый крупный сервис по продаже дедиков! (Dedicated Servers)

Отправлено Вчера, 21:21

Сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит для любых целей!



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Очень много стран в наличии ( Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Англия, Франция, Италия, Германия, Польша, Австрия, Канада, США и многие другие... )



OS

2008

2012

Win7



Цена

1шт 2-3$

опт от 10шт, цену уточнять в ЛС.





Гарантии

На все дедики дается гарантия 48 часов! Гарантия распространяются только если к дедику нет подключения!

Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов средств нет!

Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.

Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!



Связь

Telegram @HH3333

ICQ 710986689



Способы оплаты

QIWI

BTC

PM







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