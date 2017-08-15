RACE 2017 – конгресс партнерских программ и маркетинга | 4-5 октября

Всем привет!
4-5 октября в Московском КВЦ "Сокольники" состоится Russian Affiliate Congress 2017 — конференция+выставка по партнерскому маркетингу, которую мы организовываем уже в шестой раз.
Крупнейшее тематическое событие этой осени!
Смотреть, как это было в 2016-м >>>
Фото: https://goo.gl/t8RfK2
Видео: https://goo.gl/GtWVkA
В этом году основной темой объявляем прокачку конверсии и арбитраж трафика.
На одной площадке соберем до 2000 ведущих российских и зарубежных экспертов, трафик-менеджеров, веб-мастеров, рекламодателей и представителей партнерских сетей.
Мы готовим для вас идеальную программу RACE:
- двухдневная конференция, параллельные потоки для веб-мастеров и рекламодателей;
- крупнейшая в СНГ выставка последних разработок в сфере отечественного и зарубежного партнёрского маркетинга;
- нетворкинг-сессии для открытого обмена идеями и опытом, установления эффективных профессиональных и партнёрских коммуникаций;
- мастер-классы и панельные дискуссии;
- и сюрпризы от организаторов и спонсоров .
Все подробности на сайте конференции.
Цены:
Выставка (покупка билета до 03.10.2017) - 500 RUB
Конференция. Первый день (покупка билета до 03.10.2017) - 7 000 RUB
Конференция. Второй день (покупка билета до 03.10.2017) - 5 000 RUB
Конференция. Два дня (покупка билета до 03.10.2017) - 10 000 RUB
Промокод на скидку 10%:
Конференция (2 дня): RACE2017
Выставка (2 дня): visitor race
Не упусти шанс завести полезные знакомства и испытать новинки от ведущих игроков индустрии.
Let’s RACE!
По общим вопросам и вопросам партнерства пишите сюда: b.yatsenko@smileexpo.ru
Сообщение отредактировал RACE 2017: Сегодня, 14:59