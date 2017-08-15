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RACE 2017 – конгресс партнерских программ и маркетинга | 4-5 октября |

Автор темы RACE 2017, Сегодня, 14:59

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#1 RACE 2017

RACE 2017

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Отправлено Сегодня, 14:59

Всем привет! 
4-5 октября в Московском КВЦ "Сокольники" состоится Russian Affiliate Congress 2017 — конференция+выставка по партнерскому маркетингу, которую мы организовываем уже в шестой раз. 
Крупнейшее тематическое событие этой осени! 

Смотреть, как это было в 2016-м >>> 
Фото: https://goo.gl/t8RfK2
Видео: https://goo.gl/GtWVkA

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В этом году основной темой объявляем прокачку конверсии и арбитраж трафика. 
На одной площадке соберем до 2000 ведущих российских и зарубежных экспертов, трафик-менеджеров, веб-мастеров, рекламодателей и представителей партнерских сетей. 

Мы готовим для вас идеальную программу RACE: 
- двухдневная конференция, параллельные потоки для веб-мастеров и рекламодателей; 
- крупнейшая в СНГ выставка последних разработок в сфере отечественного и зарубежного партнёрского маркетинга; 
- нетворкинг-сессии для открытого обмена идеями и опытом, установления эффективных профессиональных и партнёрских коммуникаций; 
- мастер-классы и панельные дискуссии; 
- и сюрпризы от организаторов и спонсоров greeting.gif

Все подробности на сайте конференции.

Цены:
Выставка (покупка билета до 03.10.2017) - 500 RUB
Конференция. Первый день (покупка билета до 03.10.2017) - 7 000 RUB
Конференция. Второй день (покупка билета до 03.10.2017) - 5 000 RUB
Конференция. Два дня (покупка билета до 03.10.2017) - 10 000 RUB

Промокод на скидку 10%: 
Конференция (2 дня): RACE2017 
Выставка (2 дня): visitor race 

Не упусти шанс завести полезные знакомства и испытать новинки от ведущих игроков индустрии. 
Let’s RACE! 
 

По общим вопросам и вопросам партнерства пишите сюда: b.yatsenko@smileexpo.ru


Сообщение отредактировал RACE 2017: Сегодня, 14:59

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