RACE 2017 – конгресс партнерских программ и маркетинга | 4-5 октября

Отправлено Сегодня, 14:59

Всем привет!

4-5 октября в Московском КВЦ "Сокольники" состоится Russian Affiliate Congress 2017 — конференция+выставка по партнерскому маркетингу, которую мы организовываем уже в шестой раз.

Крупнейшее тематическое событие этой осени!



Смотреть, как это было в 2016-м >>>

Фото: https://goo.gl/t8RfK2

Видео: https://goo.gl/GtWVkA







В этом году основной темой объявляем прокачку конверсии и арбитраж трафика.

На одной площадке соберем до 2000 ведущих российских и зарубежных экспертов, трафик-менеджеров, веб-мастеров, рекламодателей и представителей партнерских сетей.



Мы готовим для вас идеальную программу RACE:

- двухдневная конференция, параллельные потоки для веб-мастеров и рекламодателей;

- крупнейшая в СНГ выставка последних разработок в сфере отечественного и зарубежного партнёрского маркетинга;

- нетворкинг-сессии для открытого обмена идеями и опытом, установления эффективных профессиональных и партнёрских коммуникаций;

- мастер-классы и панельные дискуссии;

- и сюрпризы от организаторов и спонсоров .



Все подробности на сайте конференции.



Цены:

Выставка (покупка билета до 03.10.2017) - 500 RUB

Конференция. Первый день (покупка билета до 03.10.2017) - 7 000 RUB

Конференция. Второй день (покупка билета до 03.10.2017) - 5 000 RUB

Конференция. Два дня (покупка билета до 03.10.2017) - 10 000 RUB



Промокод на скидку 10%:

Конференция (2 дня): RACE2017

Выставка (2 дня): visitor race



Не упусти шанс завести полезные знакомства и испытать новинки от ведущих игроков индустрии.

Let’s RACE!



По общим вопросам и вопросам партнерства пишите сюда: b.yatsenko@smileexpo.ru

Сообщение отредактировал RACE 2017: Сегодня, 14:59