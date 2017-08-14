Перейти к содержимому

Фотография

MobLife.Biz - мобильная рекламная сеть без санкций поисковиков

Автор темы partmen, Сегодня, 13:56

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 partmen

partmen

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 13:56

logo.png
Добрый день!

Дорогие друзья я рад представить вам одну из самых удобных мобильных рекламных сетей MobLife.Biz!

Чем выгодно отличаеться MobLife от тысяч других сетей:
 

  1. Удобный личный кабинет
  2. Бесплатные Black&White листы для арбитражников (ненужно покупать какой-то особый статус и платить за него ежемесячно)
  3. Очень удобная система статистики и Postback
  4. Низкая цена перехода, всего от 23 копеек за 1 переход
  5. Гибкие настройки фильтрации трафика: по ip, юзер агенту, операционной системе, времени, дням недели, уникальности.
  6. Нет комиссии на вывод для Вебмастеров
  7. 15% рефоводам
  8. Отличные промо материалы

Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Другие источники трафика


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Другие источники трафика
  4. Правила форума