Перейти к содержимому

Фотография

Разработка экспертов, индикаторов и скриптов на заказ

Автор темы Expatterns, Сегодня, 11:58

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Expatterns

Expatterns

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:58

Разработка экспертов, индикаторов и скриптов на заказ

Приветствую всех!

Создаём советники-эксперты, индикаторы, скрипты для Мetatrader4 и Мetatrader5 на языке MQL4 и MQL5. Можем написать индикатор, эксперт или скрипт по вашему алгоритму или замыслу.

Программирование и модернизация:

Модернизируем готовый индикатор (эксперт, скрипт) - прорисовка графика разными цветами, добавление стрелок, значков, озвучивание событий и т.п.

Программирование осуществляется профессиональными программистами, имеющими большой опыт работы. Качество написания согласно заданному алгоритму гарантируется.

WEB: http://www.talbor.com

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Стратегии и тактики инвестирования


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инвестирование
  3. Стратегии и тактики инвестирования
  4. Правила форума