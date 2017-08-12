Партнерская программа для женского трафика

Отправлено Вчера, 16:49

Представляем Вашему вниманию новую партнерскую программу уникального, единственного в русскоязычном сегменте направления DETOX программ питания ON-LINE.

Это новая форма развития диет (программ питания), которая набирает популярность и в отличии от шаблонных программ питания – здесь полный интерактив – посетитель получает индивидуальное меню, нагрузки, советы на каждый день и онлайн консультации специалистов.

Для кого это:

-владельцы сайтов, пабликов, групп и аккаунтов женских тематик, а так-же тематик по здоровому питанию, ЗОЖ, очищению организма, вегетарианству и так далее.

-арбитражников трафика

-прочих специалистов и блогеров разных тематик

Почему люди покупают нас?

1. Актуальная современная тема – выдает огромную конверсию по сравнению с другими проектами по похудению.

2. Индивидуальность меню. Люди любят, что их индивидуально ведут – в отличии от программ питания и одноразовых диет

3. Интерактивный сайт и доступность информации. Даже без оплаты человек может посмотреть что ждет его внутри.

4. Множество фишек на сайте, графики, трекер, расчет калорий итп – повышает процент повторного заказа, так как человеку это удобно и нужно.

5. Тикет система консультаций специалистов – дает людям реальную помощь, человек чувствует себя как дома, сближается с своими консультантами, что повышает процент повторного заказа.

Почему стоит с нами работать?

1. Более 7 лет работаем с разными проектами под женскую аудиторию, знаем все, что они хотят. Проект постоянно улучшается и совершенствуется.

2. Профессиональные маркетологи – внедрено множество функций, увеличивающих конверсию.

3. Психологические моменты в лучших традициях, внедрение воронки продаж и прочих современных методик.

Мы действительно знаем и любим свою работу, и делаем все, чтобы посетители получали максимум комфорта и пользы от нашего сайта.

Можно написать много слов, но лучше скажут цифры: 78% повторного заказа у новичка.

Для вашего удобства:

1. Рекламные ролики и материалы для соцсетей.

2. Cookie хранятся месяц, плюс мы стараемся получить мгновенную регистрацию, постоянно улучшая сайт

3. Емейл рассылки и обзвон тем, кто зарегистрировался но не оплатил

4. Оповещения для тех, у кого заканчивается оплата

5. Каждый месяц улучшения, которые позволяют нам получать до 78 процентов продления. А это значит, что проделав работу 1 раз - Вы получаете за нее деньги постоянно!

6. Мы вводим новые услуги на сайте, которые люди покупают дополнительно.

7. Мы принимаем все доступные способы оплаты.

Вы получаете 20% от всех оплат пользователя, от его продлений, от его заказов дополнительных услуг – от любых платежей.

Выплаты – ежедневно, любым удобным способом.

-электронные деньги, криптовалюта

-банковские карты

-наличные в офисах представительств (Москва, СПБ, Екатеринбург)

-безнал

Как начать?

Регистрируйтесь на сайте https://detox.plus

В личном кабинете раздел «Партнерская программа»

Вы можете привлекать людей 2 методами:

1. Реферальской ссылкой

2. Промокодом, который человек вводит при регистрации

Вы можете изменить его на удобный Вам, например на Ваш ник в Инстаграме для повышения доверия людей

Примеры использования промокода:

В Инстаграме нельзя пройти по ссылке при размещении поста, поэтому размещается наш ролик (доступен в разделе «рекламные материалы» личного кабинета), и пишется «специальная акция для моих подписчиков, при регистрации введите код пригласителя «МашаИнста», и вы получите скидку 20 процентов»

Тем самым человек становится Вашим рефералом, без реферальской ссылки.

Также для каждого партнера доступен индивидуальный консультант, который поможет Вам, ответит на Ваши вопросы и поможет получить максимальную отдачу от Вашего источника трафика.

Желаем Вам удачных продаж!