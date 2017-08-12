Партнерская программа для женского трафика

Представляем Вашему вниманию новую партнерскую программу уникального, единственного в русскоязычном сегменте направления DETOX программ питания ON-LINE.
Это новая форма развития диет (программ питания), которая набирает популярность и в отличии от шаблонных программ питания – здесь полный интерактив – посетитель получает индивидуальное меню, нагрузки, советы на каждый день и онлайн консультации специалистов.
Для кого это:
-владельцы сайтов, пабликов, групп и аккаунтов женских тематик, а так-же тематик по здоровому питанию, ЗОЖ, очищению организма, вегетарианству и так далее.
-арбитражников трафика
-прочих специалистов и блогеров разных тематик
Почему люди покупают нас?
1. Актуальная современная тема – выдает огромную конверсию по сравнению с другими проектами по похудению.
2. Индивидуальность меню. Люди любят, что их индивидуально ведут – в отличии от программ питания и одноразовых диет
3. Интерактивный сайт и доступность информации. Даже без оплаты человек может посмотреть что ждет его внутри.
4. Множество фишек на сайте, графики, трекер, расчет калорий итп – повышает процент повторного заказа, так как человеку это удобно и нужно.
5. Тикет система консультаций специалистов – дает людям реальную помощь, человек чувствует себя как дома, сближается с своими консультантами, что повышает процент повторного заказа.
Почему стоит с нами работать?
1. Более 7 лет работаем с разными проектами под женскую аудиторию, знаем все, что они хотят. Проект постоянно улучшается и совершенствуется.
2. Профессиональные маркетологи – внедрено множество функций, увеличивающих конверсию.
3. Психологические моменты в лучших традициях, внедрение воронки продаж и прочих современных методик.
Мы действительно знаем и любим свою работу, и делаем все, чтобы посетители получали максимум комфорта и пользы от нашего сайта.
Можно написать много слов, но лучше скажут цифры: 78% повторного заказа у новичка.
Для вашего удобства:
1. Рекламные ролики и материалы для соцсетей.
2. Cookie хранятся месяц, плюс мы стараемся получить мгновенную регистрацию, постоянно улучшая сайт
3. Емейл рассылки и обзвон тем, кто зарегистрировался но не оплатил
4. Оповещения для тех, у кого заканчивается оплата
5. Каждый месяц улучшения, которые позволяют нам получать до 78 процентов продления. А это значит, что проделав работу 1 раз - Вы получаете за нее деньги постоянно!
6. Мы вводим новые услуги на сайте, которые люди покупают дополнительно.
7. Мы принимаем все доступные способы оплаты.
Вы получаете 20% от всех оплат пользователя, от его продлений, от его заказов дополнительных услуг – от любых платежей.
Выплаты – ежедневно, любым удобным способом.
-электронные деньги, криптовалюта
-банковские карты
-наличные в офисах представительств (Москва, СПБ, Екатеринбург)
-безнал
Как начать?
Регистрируйтесь на сайте https://detox.plus
В личном кабинете раздел «Партнерская программа»
Вы можете привлекать людей 2 методами:
1. Реферальской ссылкой
2. Промокодом, который человек вводит при регистрации
Вы можете изменить его на удобный Вам, например на Ваш ник в Инстаграме для повышения доверия людей
Примеры использования промокода:
В Инстаграме нельзя пройти по ссылке при размещении поста, поэтому размещается наш ролик (доступен в разделе «рекламные материалы» личного кабинета), и пишется «специальная акция для моих подписчиков, при регистрации введите код пригласителя «МашаИнста», и вы получите скидку 20 процентов»
Тем самым человек становится Вашим рефералом, без реферальской ссылки.
Также для каждого партнера доступен индивидуальный консультант, который поможет Вам, ответит на Ваши вопросы и поможет получить максимальную отдачу от Вашего источника трафика.
Желаем Вам удачных продаж!