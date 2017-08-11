«Ласточка», или как новичку с нуля начать зарабатывать от 7000 рублей

Отправлено Вчера, 17:47

1. Хороший учебный материал

2. Качественное видео

3. Простота изложения

4. Рабочая методика

5. Полезные ссылки

6. Обратная связь

7. Гарантия возврата денежных средств

8. Приемлемая цена товара

Мне понравилась технология заработка, предложенная Мариной Марченко.

Повествование в курсе идёт не профессиональным языком, якобы специалистов в области заработка, а простым человеком, вчерашним новичком.

Веры в её слова и опыт несравненно больше, чем, к примеру, в методики многих "Гуру"

Обучающий курс… Хочу сказать, что материал продукта очень подробен и преподнесён простым языком обыкновенного пользователя. Очень помогает, что все уроки записаны на видео с хорошим качеством. Всегда можно поставить картинку на паузу, если что-то непонятно, и вернуться назад. Уроков всего одиннадцать, они весьма информативны и объёмны по времени. Придётся набраться терпения тем, кто пожелает ознакомиться с курсом.

О чём… В курсе выделено два направления заработка. Во главу угла автор поставил работу с партнёрскими товарами, и не зря. Это на сегодняшний день самое перспективное и прогрессивное направление онлайн бизнеса. Вы узнаете, как выбирать партнёрские продукты по разным критериям, научитесь их рекламировать на бесплатной и платной основе. Овладеете навыками записи видео отзывов с помощью специальной программы с последующим их редактированием и размещением на собственном канале YouTube. Вас ждут интересные дополнения, которые госпожа Марченко уяснила из собственного опыта. Марина прилагает множество полезных ссылок для облегчения работы новичкам, не придётся рыскать по Интернету в поисках.

Подробнее ознакомиться с курсом можно пройдя по этой ссылке...

Сообщение отредактировал kovynevng: Вчера, 17:54