Мобильные прокси 4G / LTE: Мегафон | Билайн | МТС | Йота | Теле2 | AT&

Отправлено Сегодня, 08:22







Представляем вашему вниманию быстрые, уникальные и трастовые мобильные прокси, таковыми являются потому, что IP адреса - ОСС провайдеров (Мегафон, Билайн, МТС, YOTA)



Пример того, что отображается на 2ip.ru:



Подробности:

- Высокая анонимность: без логов, ваш IP нигде не светится, поддержка удаленных DNS запросов, что обеспечивает 100% анонимность данных прокси

- Авторизация по IP или по VPN, в случае если у вас динамический IP (бесплатно)

- Socks5 / HTTP

- Количество IP равно пулам провайдеров ОСС (десятки тысяч)

- Мобильные прокси идеально подходят для любого взаимодействия с ресурсами: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Google, Яндекс, Instagram, Авито, YouTube, Auto.ru, Badoo, Mail.ru, Rambler.ru, Viber, WhatsApp, Telegram, Periscope и др..

- Реализована динамическая смена IP адреса корневых серверов раз в 120~150 секунд. Сервисами типа YouTube это допускается и можно ожидать стабильной сессии в период использования

- Трафик неограничен

- Предложение ограничено

- Бесплатный тест на час



Стоимость:

Публичные порты

(смена выходных IP каждые 120-150 секунд)

1 день - 20$ |10 портов|100 одновременных конектов(потоков)

1 неделя - 100$|10 портов|100 одновременных конектов(потоков)

1 месяц - 150$|10 портов|100 одновременных конектов(потоков)

1 месяц - 35$ | 1 порт |100 одновременных конектов(потоков)

Идеальны для регистраций, накруток, анонимного серфига и не только.



Мультипорт:

1 месяц- 150$|1 порт\|100 потоков

Это порт, на котором каждый новый запрос идет с нового IP, есть возможность сделать связку из всех операторов или определенных.

Идеален для парсинга и проверки работы сайтов на бан в сетях оператора.

Уникальный тариф не имеющий аналогов.



Персональные порты, в одни руки

1. Персональный порт - 150$ первый месяц, по 75$ за последующие.

- возможность использования любого ресурса, в т.ч. Instagram, Facebook, vk.com и т.д.

- выбор любого оператора: Мегафон, Билайн, МТС, Йота Теле2. Если ошиблись с выбором - поменяем оператора.

- на выбор: API, смена IP по запросу либо автономно раз в N минут, где N ваше значение от 2 до 1440.

- скорость 10 - 30 Мбит/с входящая, 6 - 20 Мбит/с исходящая, 50-70м до соты любого ОСС.

- можно привязать до 100 IP.

- неограниченное количество сессий (потоков) на порт.



2. Персональный модуль - 1200$ - 1500$ за первый месяц, по 500$ - 800$ за последующие (цена зависит от ОСС и страны)

Это 10 портов, которые имеют следующие преимущества:

1. Возможность выбора страны, на данный момент это США или Россия.

2. API. Смена IP возможна по запросу, либо также как сейчас (автономно) от 30 секунд до 1440 минут, каждого порта индивидуально.

3. Неограниченное количество сессий (потоков) на порт.

4. Повышенная скорость, примерно +40%, 50-70м до соты любого ОСС.

5. Возможность работать с нами по партнерской программе. На персональный модуль можно приводить клиентов, другими словами можно ресселить наши LTE прокси. Условия обсуждаются индивидуально.

6. Возможность выбора оператора на порт, например порты Российского модуля можно распределить так: 10 Теле2, либо 5 МТС, 1 Йота, 2 Мегафон, 3 Билайн, а порты США: 5 AT&T Mobility, 5 Verizon Wireless.

7. Персональный менеджер.

8. Возможность использования любого ресурса, в т.ч. Instagram, Facebook, vk.com и т.д.

9. Можно привязать неограниченное количество IP.



# временно недоступен для новых заказов Статичный порт - 5$ месяц

Статичный порт, это порт на котором не меняется IP, он статичен до тех пор пока не произойдут сигнальные штормы на железе ОСС, что бывает крайне редко. Портов у нас много, естественно у всех разные IP.

Для кого: если вам неважно сколько IP вы получите с порта, а важно просто выйти в интернет через IP операторов сотовой связи и также вам необходима стабильность без обрывов – Статичный порт идеально вам подойдет.

Преимущества:

- стабильность, обрывов нет

- низкая цена

- сумасшедшая скорость: 10 - 45 мегабит, значение обычно среднее

- возможность сменить оператора без дополнительной платы.

- бесплатная услуга "Мобильный ВПН" или "Mobile VPN" - при подключении по VPN к нашим портам - вы получаете высокую анонимность, а также можете подключаться к портам с динамического IP.



Правилами нашего сервиса запрещено:

- Кардинг

- Банкинг

- Проверка аккаунтов PayPal, Visa, Master Card и других платежных и банковских систем.



Отзывы:

zennolab.com

zismo.biz

bhf.io



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Подготовка вашего компьютера для использования наших 4g прокси, а также его анонимизация в сети (отключение WebRTC, Java, DNS запросы через прокси), все для того, чтобы вы действительно были анонимны в сети т.к. не все зависит от прокси.



Также наши специалисты готовы настроить любую конфигурацию за дополнительную плату, цена от 1000р.



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