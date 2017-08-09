C3PA - сеть партнерских программ с оплатой за действие

Отправлено Сегодня, 14:42

Добрый день, уважаемые арбитражники!



Представляем вам партнерскую сеть C3PA|CyTripia.



Мы привлекаем качественные источники трафика для реализации бизнес-задач наших клиентов, включая: регистрацию, заявку, установку приложения или любое другое целевое действие. Благодаря большому опыту и сотрудничеству с надежными партнерами, мы предлагаем оптимальные решения для задач любого уровня сложности.



У нас есть эксклюзивные офферы по вертикалям Гэмблинг, Форексы/Бинарные опционы, Dating/Adult, Sweepstakes, Pin-submit, Финансы.



Основные гео с которым мы работаем: Tier1 (UK, AU, NZ, CA, Nordic), GCC, СНГ.

Приоритет по трафику для нас email рассылки, display, но можем подобрать интересные офферы под различные типы трафика.



Если мы можем быть полезны друг другу, регистрируйтесь по ссылке: http://my.c3pa.net/signup

Если есть вопросы, обращайтесь к менеджеру:

Skype: - andriy.c3pa

Mail: ak@c3pa.net