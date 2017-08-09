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Фотография

Аналог Инстаграмм

Автор темы palex, Сегодня, 13:12

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В теме одно сообщение

#1 palex

palex

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:12

Требуется сделать небольшой аналог Инстаграм )))

 

прототип тут: http://невру.рф/photo.htm

Суть задачи - надоело каждый раз по фтп заливать фотки, поэтому хочется иметь систему регистрации, логина, капчу. Необходимо иметь возможность создавать группу для фото с названием, описание группы, описание каждого фото.

Также хотца иметь возможность регистрации других пользователей (с личной модерацией для начала).

 

Интересно - сколько решение эта задачи может стоить?

 

PS:

На соц сетях не регюсь принципиально.

 

С уважением,

Al


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 6 729 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
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Отправлено Сегодня, 13:55

Поставьте cms. Там полно плагинов и разрешений.

Поищите. Под какую cms найдете нужное разрешение, ту и ставьте.  


Сообщение отредактировал Обществовед: Сегодня, 13:55

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