Аналог Инстаграмм

Требуется сделать небольшой аналог Инстаграм )))
прототип тут: http://невру.рф/photo.htm
Суть задачи - надоело каждый раз по фтп заливать фотки, поэтому хочется иметь систему регистрации, логина, капчу. Необходимо иметь возможность создавать группу для фото с названием, описание группы, описание каждого фото.
Также хотца иметь возможность регистрации других пользователей (с личной модерацией для начала).
Интересно - сколько решение эта задачи может стоить?
PS:
На соц сетях не регюсь принципиально.
С уважением,
Al