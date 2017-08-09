Аналог Инстаграмм

Отправлено Сегодня, 13:12

Требуется сделать небольшой аналог Инстаграм )))

прототип тут: http://невру.рф/photo.htm

Суть задачи - надоело каждый раз по фтп заливать фотки, поэтому хочется иметь систему регистрации, логина, капчу. Необходимо иметь возможность создавать группу для фото с названием, описание группы, описание каждого фото.

Также хотца иметь возможность регистрации других пользователей (с личной модерацией для начала).

Интересно - сколько решение эта задачи может стоить?

PS:

На соц сетях не регюсь принципиально.

С уважением,

Al