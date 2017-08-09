Приглашаем принять участие в Форекс конкурсе <PAMM ШКОЛА>
ForexCup вновь приглашает присоединиться к участию в бесплатном Форекс конкурсе на демо-счетах «PAMM Школа».
Конкурс будет длиться 5 недель с 28 августа по 29 сентября 2017 г.
Что вам необходимо знать о «PAMM Школе»:
- участие бесплатное;
- даты проведения: 28 августа - 29 сентября 2017 г.;
- регистрация: 7 августа - 10 сентября 2017 г.;
- призовой фонд: 4000 USD;
- стартовый депозит: 200 USD;
- призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
- требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок;
Подробнее на сайте компании FXOpen