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Приглашаем принять участие в Форекс конкурсе <PAMM ШКОЛА>

Автор темы Expatterns, Сегодня, 11:44

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Expatterns

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Отправлено Сегодня, 11:44

Приглашаем принять участие в Форекс конкурсе <PAMM ШКОЛА>


ForexCup вновь приглашает присоединиться к участию в бесплатном Форекс конкурсе на демо-счетах «PAMM Школа».

 Конкурс будет длиться 5 недель с 28 августа по 29 сентября 2017 г.

 

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Что вам необходимо знать о «PAMM Школе»:

 

  • участие бесплатное;
  • даты проведения: 28 августа - 29 сентября 2017 г.;
  • регистрация: 7 августа - 10 сентября 2017 г.;
  • призовой фонд: 4000 USD;
  • стартовый депозит: 200 USD;
  • призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
  • требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок;


Подробнее на сайте компании FXOpen

 


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