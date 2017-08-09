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Универсальный Партнерский Магазин

Автор темы PartnerShop, Сегодня, 10:17

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#1 PartnerShop

PartnerShop

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Отправлено Сегодня, 10:17

Доброго времени суток, форумчане.

Предлагаю вашему вниманию «Универсальный Партнерский Магазин» под CPA сети и не только.

Пример демо магазина:

http://universalpartnershop.cf

При нажатии на кнопку «Купить» пользователя переадресовывает на партнерский сайт.

Линк для переадресации и текст самой кнопки можно установить для каждого товара отдельно в админ панели.

Данный партнерский магазин может работать с любыми товарными партнерскими сетями. Вы сможете работать с такими популярными партнерскими программами и платформами как: 
Где Слон? 
Admitad 
SalesDoubler 
Aliexpress 
Amazon 
Ebay 
Zanox 
Commission Junction 
Affili.net 
Linkshare 
Shareasale 
Affilitewindow 
Тradedoubler 
Tradetradetracker 
и многими другими, так как скрипт является универсальным инструментом для создания готового партнерского магазина

Магазин поддерживает импорт/экспорт товарных фидов в формате CSV.

 

«Универсальный Партнерский Магазин» основан на современном движке Shop-Script 7. Этот движок является платным, но только для полноценных магазинов, в нашем случае лицензия не потребуется, так как у нас не совсем интернет магазин, а скорее информативный ресурс.

Подробнее об этом движке можно почитать тут:

http://www.shop-scri...tform/features/

 

Особенности:

  • Универсальность. Подойдет под любую партнерскую сеть.

  • Импорт/экспорт товарных фидов.

  • ЧПУ ссылки на товар и категории

  • Современные возможности для полной СЕО оптимизации

  • Автозаполнение СЕО тегов если они остались пустыми

  • Возможность вставлять свои скрипты прямо в описание товара, что открывает путь пхп парсерам, автопоиску описания, изображений, видео в ютюб и тд.

  • Линк для переадресации и текст самой кнопки можно установить для каждого товара отдельно в админ панели.

И многое другое. Вот список плагинов виджетов и тем дизайна для магазина:

https://www.webasyst.ru/store/plugins/

https://www.webasyst.ru/store/themes/

 

 

После установки вы получаете полностью настроенный и готовый партнерский магазин.

В комплект входит :

  • партнерский магазин + блог

  • по две темы дизайна для магазина и блога. Темы дизайна посмотреть можно по ссылке http://universalpartnershop.cf

Также вы можете приобрести любую понравившуюся вам тему дизайна в маркете и я отредактирую ее для работы как готовый партнерский магазин.

Установка магазина на ваш хостинг абсолютно бесплатна.

 

Цена:

Первые 3 копии продам по 70$

После этого цена комплекта 100$

 

Скайп:

universalpartnershop

universalpartnershop@gmail.com

 

В скайп проконсультирую по поводу продажи, установки или любые другие вопросы по настройке.

 

 


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