Доброго времени суток, форумчане.
Предлагаю вашему вниманию «Универсальный Партнерский Магазин» под CPA сети и не только.
Пример демо магазина:
http://universalpartnershop.cf
При нажатии на кнопку «Купить» пользователя переадресовывает на партнерский сайт.
Линк для переадресации и текст самой кнопки можно установить для каждого товара отдельно в админ панели.
Данный партнерский магазин может работать с любыми товарными партнерскими сетями. Вы сможете работать с такими популярными партнерскими программами и платформами как:
Где Слон?
Admitad
SalesDoubler
Aliexpress
Amazon
Ebay
Zanox
Commission Junction
Affili.net
Linkshare
Shareasale
Affilitewindow
Тradedoubler
Tradetradetracker
и многими другими, так как скрипт является универсальным инструментом для создания готового партнерского магазина.
Магазин поддерживает импорт/экспорт товарных фидов в формате CSV.
«Универсальный Партнерский Магазин» основан на современном движке Shop-Script 7. Этот движок является платным, но только для полноценных магазинов, в нашем случае лицензия не потребуется, так как у нас не совсем интернет магазин, а скорее информативный ресурс.
Подробнее об этом движке можно почитать тут:
http://www.shop-scri...tform/features/
Особенности:
-
Универсальность. Подойдет под любую партнерскую сеть.
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Импорт/экспорт товарных фидов.
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ЧПУ ссылки на товар и категории
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Современные возможности для полной СЕО оптимизации
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Автозаполнение СЕО тегов если они остались пустыми
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Возможность вставлять свои скрипты прямо в описание товара, что открывает путь пхп парсерам, автопоиску описания, изображений, видео в ютюб и тд.
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Линк для переадресации и текст самой кнопки можно установить для каждого товара отдельно в админ панели.
И многое другое. Вот список плагинов виджетов и тем дизайна для магазина:
https://www.webasyst.ru/store/plugins/
https://www.webasyst.ru/store/themes/
После установки вы получаете полностью настроенный и готовый партнерский магазин.
В комплект входит :
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партнерский магазин + блог
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по две темы дизайна для магазина и блога. Темы дизайна посмотреть можно по ссылке http://universalpartnershop.cf
Также вы можете приобрести любую понравившуюся вам тему дизайна в маркете и я отредактирую ее для работы как готовый партнерский магазин.
Установка магазина на ваш хостинг абсолютно бесплатна.
Цена:
Первые 3 копии продам по 70$
После этого цена комплекта 100$
Скайп:
universalpartnershop
universalpartnershop@gmail.com
В скайп проконсультирую по поводу продажи, установки или любые другие вопросы по настройке.