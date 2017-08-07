Что формирует вашу мотивацию в вашей целенаправленной деятельности: результат, либо увлекает сам процесс, или и то и другое?
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Отправлено Вчера, 20:03
И то, и другое.
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Отправлено Вчера, 21:56
И то, и другое.
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Отправлено Сегодня, 02:13
ща выскажусь)))
В целенаправленной деятельности - то деньги! (ака - результат), и думается мне что из этого следует удовлетворение тем самым процессом) Деньги есть с трафа? >>> - ты маладетц! Слил бабло?! >>> - ищешь иные варианты) Чтоб не слить бюджет бабушке на пирожки ..капец удовольствие ещё тоо)))
Ну в общем то так то да, у Анатолия с Никитой в "Киберсант-Профессионале" есть типа так (не дословно) - "Делай что бы тебя это торкало! Что бы тебе это нравилось! Что бы ты получал удовольствие от творений своих интеллектуальных и результатов трудов своих!"..
Сообщение отредактировал PowerPlant: Сегодня, 02:16
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