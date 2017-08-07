Что формирует вашу мотивацию?

Отправлено Сегодня, 02:13

ща выскажусь)))

В целенаправленной деятельности - то деньги! (ака - результат), и думается мне что из этого следует удовлетворение тем самым процессом) Деньги есть с трафа? >>> - ты маладетц! Слил бабло?! >>> - ищешь иные варианты) Чтоб не слить бюджет бабушке на пирожки ..капец удовольствие ещё тоо)))

Ну в общем то так то да, у Анатолия с Никитой в "Киберсант-Профессионале" есть типа так (не дословно) - "Делай что бы тебя это торкало! Что бы тебе это нравилось! Что бы ты получал удовольствие от творений своих интеллектуальных и результатов трудов своих!"..

Сообщение отредактировал PowerPlant: Сегодня, 02:16