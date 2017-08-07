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Что формирует вашу мотивацию?

Автор темы iamilya, Вчера, 18:54

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Сообщений в теме: 3

#1 iamilya

iamilya

    Стажер

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8
Обычный
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    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:54

Что формирует вашу мотивацию в вашей целенаправленной деятельности: результат, либо увлекает сам процесс, или и то и другое?

 


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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    Москва
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Отправлено Вчера, 20:03

И то, и другое.


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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7 984
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:56

И то, и другое.

 

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#4 PowerPlant

PowerPlant

    Свой человек

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2 330
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 02:13

:rolleyes: ща выскажусь)))

В целенаправленной деятельности - то деньги! (ака - результат), и думается мне что из  этого следует удовлетворение тем самым процессом) Деньги есть с трафа? >>> - ты маладетц! Слил бабло?! >>> - ищешь иные варианты) Чтоб не слить бюджет бабушке на пирожки :tongue:..капец удовольствие ещё тоо))) 

Ну в общем то так то да, у Анатолия с Никитой в "Киберсант-Профессионале" есть типа так (не дословно) - "Делай что бы тебя это торкало! Что бы тебе это нравилось! Что бы ты получал удовольствие от творений своих интеллектуальных  и результатов трудов своих!"..


Сообщение отредактировал PowerPlant: Сегодня, 02:16

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