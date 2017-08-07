Бесплатная реклама партнерских программ

Добрый день
Модераторы форума - суровые и, как я вижу, очень серьезные люди и, несмотря на то,
что я сам являюсь автором издательства, скорее всего,
они найдут к чему прикопаться.
Суть в следующем...
Запустил Мастер-класс: http://academy-webma...freepromotions/
Есть партнерка: http://mygoldpartner.ru/ob/aff/reg
Если есть желание зарабатывать, подключайтесь.
Но, скорее всего всего, Вы данное сообщение не увидите, так как модераторы
очень суровые и серьезные люди.Зачем им плодить конкурентов?
С уважением, Булат Максеев
P.S. Ещё и парочку предупреждений отхвачу, будьте уверены.