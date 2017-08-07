Бесплатная реклама партнерских программ

Отправлено Вчера, 14:26

Добрый день

Модераторы форума - суровые и, как я вижу, очень серьезные люди и, несмотря на то,

что я сам являюсь автором издательства, скорее всего,

они найдут к чему прикопаться.

Суть в следующем...

Запустил Мастер-класс: http://academy-webma...freepromotions/

Есть партнерка: http://mygoldpartner.ru/ob/aff/reg

Если есть желание зарабатывать, подключайтесь.

Но, скорее всего всего, Вы данное сообщение не увидите, так как модераторы

очень суровые и серьезные люди.Зачем им плодить конкурентов?

С уважением, Булат Максеев

P.S. Ещё и парочку предупреждений отхвачу, будьте уверены.