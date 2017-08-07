Бесплатная реклама партнерских программ

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Автор темы Rumion, Вчера, 14:26
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#1 Rumion

Rumion

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 236 сообщений
34
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Пермь
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:26

Добрый день

 

Модераторы форума - суровые и, как я вижу, очень серьезные люди и, несмотря на то,

что я сам являюсь автором издательства, скорее всего,

они найдут к чему прикопаться. 

 

Суть в следующем...

 

Запустил Мастер-класс: http://academy-webma...freepromotions/

 

Есть партнерка: http://mygoldpartner.ru/ob/aff/reg

 

Если есть желание зарабатывать, подключайтесь.

 

Но, скорее всего всего, Вы данное сообщение не увидите, так как модераторы

очень суровые и серьезные люди.Зачем им плодить конкурентов?

 

С уважением, Булат Максеев

 

P.S. Ещё и парочку предупреждений отхвачу, будьте уверены. :)

 

 

 


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