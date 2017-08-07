FINANCIAL B2B & B2C EXPO
Москва | 1-2 декабря 2017 г.
Крупнейшая в России и СНГ ежегодная выставка-форум финансовых технологий и
услуг.
1 декабоя: ДОСТУП: ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ!
2 декабря: ДОСТУП: ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
ТЕМЫ: Финансовый ритейл. Регуляция финансового бизнеса и репутация.
Искусственный интеллект и автоматизация трейдинга. Вопросы ликвидности.
Платежные системы и процессинг. Маркетинг и воронка продаж: контент,
депозиты, удержание клиента. Финтех – мобилизация и трансформация
финансовой индустрии. Эволюция трейдинговых продуктов. Цифровые активы -
криптовалюты. Affilate и IB программы в финансовой сфере. Реклама
финансовых услуг: нативная реклама, баннерные системы, соц. сети. Рассылки
(Email-marketing, смс) колл-центры. Создание филиалов и представительств
особенности рынка. CRM системы в финансовой сфере. HR и Headhunting
финансистов. Трейдинговые платформы (бинарные опционы, форекс, акции,
фьючерсы). Социальный трейдинг и копи-трейдинг (акции, валюты, индексы,
товары и ETF (CFD)). Юридические услуги.
ПРОГРАММА: Выставка, Конференция, презентации и мастер-классы компаний
участников.
Не пропусти!
http://financialexpo.ru