Текстура дизайна формы регистрации, подписки и т. д

Практически каждый сайт и блог имеют форму подписки или регистрации.
На сегодня существуют 3 вида форм: текстурная, прозрачная, в стиле Flat.
На этой странице хочу остановиться на одной из них – текстурная.
Обычный размер формы 300 рх на 300 рх.
Далее желательно показать сверху толщину формы, то есть, 3d грань.
Лицевую и верхнюю грань закрыть текстурой.
Если текстура имеет продольный рисунок, придётся сжимать и разворачивать её с использованием перспективы.
Для усиления эффекта цвета, делаем цвето - коррекцию граней командой уровни.
Желательно переднюю грань обработать подсветкой и затемнением сверху, с боков и снизу.
Для более мягкого перехода тональности цвета постоянно используем режим обтравочной маски и наложение – мягкий свет.
Эти же приёмы применимы и к верхней грани формы.
Желательно под заголовок формы сделать отдельную местную белую подсветку.
Наличие глянца тоже придаёт форме лоск и отточенность. Используя инструмент перо и градиент, отрисуем и этот элемент дизайна.
И наконец, традиционно снизу покажем цветную тень самой формы.
Это просто конспективный пересказ многократных действий начинающего дизайнера по созданию структуры дизайна формы регистрации, очень подробно и с картинками смотреть здесь
Что касается формы прозрачной и стиля Flat, готовлю публикации в ближайшем будущем