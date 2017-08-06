Текстура дизайна формы регистрации, подписки и т. д

Отправлено Сегодня, 17:07

Практически каждый сайт и блог имеют форму подписки или регистрации.

На сегодня существуют 3 вида форм: текстурная, прозрачная, в стиле Flat.

На этой странице хочу остановиться на одной из них – текстурная.

Обычный размер формы 300 рх на 300 рх.

Далее желательно показать сверху толщину формы, то есть, 3d грань.

Лицевую и верхнюю грань закрыть текстурой.

Если текстура имеет продольный рисунок, придётся сжимать и разворачивать её с использованием перспективы.

Для усиления эффекта цвета, делаем цвето - коррекцию граней командой уровни.

Желательно переднюю грань обработать подсветкой и затемнением сверху, с боков и снизу.

Для более мягкого перехода тональности цвета постоянно используем режим обтравочной маски и наложение – мягкий свет.

Эти же приёмы применимы и к верхней грани формы.

Желательно под заголовок формы сделать отдельную местную белую подсветку.

Наличие глянца тоже придаёт форме лоск и отточенность. Используя инструмент перо и градиент, отрисуем и этот элемент дизайна.

И наконец, традиционно снизу покажем цветную тень самой формы.

Это просто конспективный пересказ многократных действий начинающего дизайнера по созданию структуры дизайна формы регистрации, очень подробно и с картинками смотреть здесь

Что касается формы прозрачной и стиля Flat, готовлю публикации в ближайшем будущем