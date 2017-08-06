[ПАММ] [Alpari] [1 год] Stable88888

Отправлено Сегодня, 13:14

Тип сервиса:ПАММ

Дата основания:12 июля 2016 года

Мониторинг:

Описание: Автоматизированная торговая система. В торговле участвуют 5 советников с минимальными рисками (только протестированные на истории и на реале ) При подборе новых качественных роботов риски на других будут снижены для сглаживания просадок. Торговля ведется круглосуточно на таймфреймах М5-М30, восновном М15. Валютные пары разные, восновном приоретет EURUSD. Цель- долгосрочная!

Максимальное плечо 1:100

Порог максимальной относительная просадки 30%

Порог максимальной дневной просадки 30%

Условия участия: Вклад USD-вознаграждение управляющего %

10 USD-50%

20 USD-48%

50 USD-45%

100 USD-43%

250 USD-40%

500 USD-38%

1250 USD-35%

2500 USD-33%

6250 USD-30%

10000 USD-25%

Доп. инфо:Усреднения, мартингейлы и сеточники отсутствуют

Доходность за июнь 2017 + 11.31%