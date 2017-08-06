[ПАММ] [Alpari] [1 год] Stable88888

Тип сервиса:ПАММ
Дата основания:12 июля 2016 года
Мониторинг:
Описание: Автоматизированная торговая система. В торговле участвуют 5 советников с минимальными рисками (только протестированные на истории и на реале ) При подборе новых качественных роботов риски на других будут снижены для сглаживания просадок. Торговля ведется круглосуточно на таймфреймах М5-М30, восновном М15. Валютные пары разные, восновном приоретет EURUSD. Цель- долгосрочная!
Максимальное плечо 1:100
Порог максимальной относительная просадки 30%
Порог максимальной дневной просадки 30%
Условия участия: Вклад USD-вознаграждение управляющего %
10 USD-50%
20 USD-48%
50 USD-45%
100 USD-43%
250 USD-40%
500 USD-38%
1250 USD-35%
2500 USD-33%
6250 USD-30%
10000 USD-25%
Доп. инфо:Усреднения, мартингейлы и сеточники отсутствуют
Доходность за июнь 2017 + 11.31%
Доходность за июль 2017 + 7.07%