 Долгоживущие брут дедики от Джека Брута! Скорость 240 Мбит. Гарантия

Отправлено Вчера, 12:58

Здравствуйте друзья.

Представляем вашему вниманию элитные долгоживущие дедики от Джека Брута!

Уважаемые форумчане! Для заказа или вопросов обращайтесь по контактам указанным ниже, тема на форуме создана исключительно для отзывов, отнеситесь с пониманием, спасибо.

Почему мы гордимся нашим сервисом:

+Самые быстрые сервера с каналом 50-240 Мбит

+В наличии почти все страны

+Каждый дедик отдается строго в одни руки

+Только комфортная работа без тормозов

+Безграничные права администратора

+Гарантия 36 часов

+Предоставляем дедики за отзыв

Скриншот скорости одного из наших серверов:

Страны с которыми мы работаем:

Россия

Украина

Швейцария

Нидерланды

Эстония

Великобритания

США

Канада

Франция

Германия

Латвия

(Список не полный, обращайтесь по контактам)

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на 36 часов. Если во время использования ваш дедик украли или заблокировали это расценивается как не гарантийный случай.

Цены

Сервер с правами администратора - 6$

Сервер с правами юзера - 5$

Так же выдаем дедики для теста за ваш отзыв (только для пользователей с репутацией)

Внимание! Работа через гаранта за ваш счет.

Способы оплаты:

WebMoney

Яндекс

Qiwi

Наши контакты

Email: info@jackbrut.ru

Telegram: jackbrut

ICQ: 710139910

Skype: live:jackbrut (логин пишется вместе с «live:»)

Сайт: jackbrut (точка) ru

Наш сервис с радостью пройдет проверку.

P.S. По всем вопросам пишите по указанным контактам, ЛС не читаю.

дедик, dedicated, dedicated server, купить дедик, дедики 2017, амазон дедик, раздачи дедики, майнинг на дедиках, amazon дедик, dedicated сервер, дедик windows, дешевые дедики, дедик сервер, как брутить дедики, пароли дедики, дедик программы, дедик на год, dedicated купить, дедик онлайн, 1 дедик, dedicated service, брут дедик, для чего нужны дедики, купить дедики амазон, заработок на дедиках, взломанные дедики, учетка на дедике, дедики европы, дедики купить онлайн, купить дедики дешево, vpn дедик, rdp дедик, аренда дедика, аренда dedicated, продать дедик, дедики microsoft, магазин дедики, мощный дедик, где взять дедик, dedicated server купить, делаем дедики, дедик навсегда, дедик на месяц, дедики usa, дедик windows 7, найти дедик, dedicated windows, дедики сайт, dedicated sale, дедики россия, купить дедик онлайн магазин, дедик рабочий, подключить дедик, amazon дедик купить, apponfly дедик, azure дедик, amazon dedicated server, дедик на 30 дней, домашний дедик, скупаю дедики, взлом дедика, ru дедик, настройка дедика, установка дедика, купить дедик для майнинга, купить дедик usa, vnc дедики, paypal дедики, майнинг на дедиках 2017, дедики сша, сервера дедики майнкрафт, сбрученные дедики, дедик андроид, самые дешевые дедики, где купить дедик, дедик амазон на год, дедики админки, арендовать дедик, купить дедик на год, ру дедики, microsoft azure дедик, купить дедики россия, google cloud дедики, пробный дедик, дедик палка, дедик tor vpn анонимность в сети, купить брут дедики, дедик хостинг, vds дедик, дедики израиль, майнинг на дедиках амазон, дедики с админ правами, русский дедик, создать учетную запись на дедике, дедики соксы, dedicated сервер аренда, dedicated server дешево, дедики продажа, дедик цены, амазон дедик на 1 год, дедик под вбив, новые дедики, дедик с правами администратора, купить дедик deer io, купить дедик на 1 год, дедики оптом, дедик юса, купить дедики ру, домашний дедик uk, купить rdp дедик, дедик выделенный сервер, что значит дедик, купить мощный дедик, дедик под брут, чистые дедики, дедик недорого, дедик 2016, мануал по бруту дедиков, майнинг криптовалюты 2017 на дедике, купить дедик usa дешево, frame дедик, приобрести рр по европе и дедики, покупка дедика, впн дедик что это, взлом дедика на заказ, дедики под покер, заработок на дедиках 2017, ддос с дедика, где продать дедики, дедики форум, дедик хил, дедик для вбива, 1gb дедик, скупаю дедики дорого, дедик в браузере, сколько стоит дедик, купить дедик под adwords, бизнес на дедиках, дедики под майнинг