Продажа Дедиков(Dedicated Servers) Всех стран! ГАРАНТИЯ 48 ЧАСОВ!

Качественные Высокоскоростные дедики всех стран только у нас
В наличии только быстрые сервера!!! 50-150 Мбит и выше!!! Для любых целей!
Дедики по самой выгодной цене. Ниже чем у конкурентов!!! 2-3$
Гарантия 48 часов!
Гарантия распространяется если только к дедику нет подключения! Если вашу учетную запись удалили, закрыли-это не гарантийный случай, и в нем ни каких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантированным рабочим интернетом!
Рады работать через ГАРАНТ за ваш счет!
Страны в наличии:
Россия
Украина
Швейцария
Нидерланды
Эстония
Великобритания
США
Канада
Франция
Германия
Латвия
Связь держим через
ICQ: 711 091 590
Email: Tar491763get@protonmail.com
Telegram: @MrSalamon
Способы оплаты:
Qiwi.Yandex.Сбербанк