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Продажа Дедиков(Dedicated Servers) Всех стран! ГАРАНТИЯ 48 ЧАСОВ!

Автор темы MrSalamon, Вчера, 13:33

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#1 MrSalamon

MrSalamon

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:33

 

 

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Качественные Высокоскоростные дедики всех стран только у нас

В наличии только быстрые сервера!!! 50-150 Мбит и выше!!! Для любых целей!

 
Дедики по самой выгодной цене. Ниже чем у конкурентов!!! 2-3$
Гарантия 48 часов!
Гарантия распространяется если только к дедику нет подключения! Если вашу учетную запись удалили, закрыли-это не гарантийный случай, и в нем ни каких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантированным рабочим интернетом!
Рады работать через ГАРАНТ за ваш счет!
Страны в наличии:
Россия
Украина
Швейцария
Нидерланды
Эстония
Великобритания
США
Канада
Франция
Германия
Латвия
Связь держим через
ICQ: 711 091 590
Telegram: @MrSalamon
Способы оплаты:
Qiwi.Yandex.Сбербанк
 

 

 


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