Концентрированная информация по инфобизнесу от 12-ти практиков Рунета

Отправлено Сегодня, 12:33

22, 23, 24 августа пройдет масштабная онлайн конференция по инфобизнесу INFOCONF 2017.



На конференции вы получите концентрированную информацию от 12-ти практиков рунета, достигших высоких результатов.



За время конференции вы получите знания, которые помогут стартовать свой инфобизнес и избежать типовых ошибок.



Также, вы узнаете, как вывести на новый уровень уже действующий онлайн бизнес и сможете применить работающие техники уже на следующий день.

Расписание конференции разбито по дням.

Вот несколько примеров по программе:





С подробностями можно ознакомиться на официальной странице конференции >>>