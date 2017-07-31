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Концентрированная информация по инфобизнесу от 12-ти практиков Рунета

Автор темы lingvista, Сегодня, 12:33
бизнес в интернет инфобизнес конференция онлайн бизнес заработать в интернете

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 170 сообщений
55
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 12:33

22, 23, 24 августа пройдет масштабная онлайн конференция по инфобизнесу INFOCONF 2017.

На конференции вы получите концентрированную информацию от 12-ти практиков рунета, достигших высоких результатов.

За время конференции вы получите знания, которые помогут стартовать свой инфобизнес и избежать типовых ошибок.

Также, вы узнаете, как вывести на новый уровень уже действующий онлайн бизнес и сможете применить работающие техники уже на следующий день.

 

Расписание конференции разбито по дням.

 

Вот несколько примеров по программе:

 

Image 007.png

 

Image 009.png

 

Image 008.png

С подробностями можно ознакомиться на официальной странице конференции >>>

 

 


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Масштабная конференция по инфобизнесу

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