Приведу клиентов в Ваш бизнес!

Отправлено Сегодня, 11:46

Приветствую Вас!

Меня зовут Егорова Ксения, я профессионально занимаюсь рекламой в интернете и интернет-маркетингом. У меня есть для Вас интересное предложение.

Я могу приводить на ваш продукт клиентов из интернет-рекламы за % от чистой прибыли (то есть вы будете оплачивать только реальных клиентов)

Либо настрою Вам качественную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords за фиксированную плату, провести маркетинговый анализ Вашего сайта и стратегию продвижения Вашего бизнеса

Вам это в принципе интересно?

Если да, то вы можете позвонить/написать в viber (whats app) 89082411860 либо написать на почту ksua86@mail.ru