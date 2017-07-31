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Приведу клиентов в Ваш бизнес!

Автор темы Ксения Егорова, Сегодня, 11:46

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#1 Ксения Егорова

Ксения Егорова

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Отправлено Сегодня, 11:46

 Приветствую Вас!

 

Меня зовут Егорова Ксения, я профессионально занимаюсь рекламой в интернете и интернет-маркетингом. У меня есть для Вас интересное предложение.

 

  Я могу приводить на ваш продукт клиентов из интернет-рекламы за % от чистой прибыли (то есть вы будете оплачивать только реальных клиентов)  

  Либо настрою Вам качественную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords за фиксированную плату, провести маркетинговый анализ Вашего сайта и стратегию продвижения Вашего бизнеса

  Вам это в принципе интересно? 

Если да, то вы можете позвонить/написать в viber (whats app) 89082411860 либо написать на почту ksua86@mail.ru

 

 

 

  

 

 


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