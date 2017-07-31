Приведу клиентов в Ваш бизнес!

Приветствую Вас!
Меня зовут Егорова Ксения, я профессионально занимаюсь рекламой в интернете и интернет-маркетингом. У меня есть для Вас интересное предложение.
Я могу приводить на ваш продукт клиентов из интернет-рекламы за % от чистой прибыли (то есть вы будете оплачивать только реальных клиентов)
Либо настрою Вам качественную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords за фиксированную плату, провести маркетинговый анализ Вашего сайта и стратегию продвижения Вашего бизнеса
Вам это в принципе интересно?
Если да, то вы можете позвонить/написать в viber (whats app) 89082411860 либо написать на почту ksua86@mail.ru