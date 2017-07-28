Mobytize.com-вкусные офферы со сладкими условиями-Make Money&Have Fun

Отправлено Сегодня, 12:59

Дорогие друзья, рады представить вашему вниманию наш проект - Mobytize.com

1) Большой набор горячих офферов с высокими ставками;

Благодаря теплым отношениям с рекламодателями и топовыми мировыми сетями мы имеем возможность предлагать эксклюзивные офферы напрямую с достаточно высокими ставками;

Итак, горячие предложения сейчас, это просто огонь:

➡ Casino X со ставкой от 110$ до 152.31$ за депозит ( Оффер в системе );

➡ Большое количество Вулканов в привате со ставкой до 80$ под 18 стран;

2) У нас свой движок, в котором мы легко можем допилить любой функционал.

3) У нас нет холда по офферам, но есть по вебам.

Если Вы льете на нас время от времени, то холд будет составлять 10 дней, если же Вы постоянно льете, то мы готовы выплачивать каждые 3 дня, а если у Вас большие объемы, то готовы платить хоть каждый день

Выплачивать мы готовы с помощью: WIRE (банковского перевода), Webmoney (WMZ, WMR), Epayments, QIWI

4) Мы готовы предоставить VIP support для всех кто делает достаточно высокие обороты.

Вы спросите что это значит?

Мы готовы пойти на повышение выплат, скорость выплат, готовы предоставить саппорт 24/7, и да, мы можем достать офферы, которые Вас интересуют;

5) Мы за дружескую атмосферу

в Киеве у нас есть клуб арбитражников, более подробно читайте о нем - Мы постоянно устраиваем разные вечеринки, которые проходят в Москве и Киеве. Да, кстати,, более подробно читайте о нем - https://embassy.mobytize.com/

И еще, ежегодно, мы устраиваем IT Nature Party, где проходит конкурс красоты, конкурсы с призами , более подробно на сайте - https://itnp.mobytize.com/

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их менеджеру или на форуме.

С уважением, команда Mobytize.com!



