Продвижение в социальных сетях

Отправлено Вчера, 09:03

Здравствуйте!

Предлагаем вашему вниманию возможность продвинуть ваши товары или услуги в социальных сетях. На рынке с 2013 года. Предоставляю отзывы о своей работе. Оптовиками и реселлерам скидки!

Профессиональное ведение сообщества (наполнение темами, общение с подписчиками, чистка от спама) в Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter

Ведение 1 сообщества - 4 000 рублей в месяц

Ведение 2-х сообществ - 7 000 рублей в месяц

Ведение 3-х сообществ - 8 000 рублей в месяц

Ведение 5 сообществ - 9 000 рублей в месяц

Приглашение участников по нужным критериям Вконтакте и Одноклассниках

ОК

Россия+пол+возраст

1 000 заинтересованных вступивших - 1 000 рублей

Страна+пол+возраст

1000 заинтересованных вступивших - 1 300 рублей

Пол+возраст+город

1000 заинтересованных вступивших - 1 500 рублей

ВК

Без критериев

1000 заинтересованных вступивших - 2000 рублей

Страна+пол

1000 заинтересованных вступивших - 2500 рублей

Пол+возраст+город

1000 заинтересованных вступивших - от 4000 рублей

Контакты для связи - npocsfo@gmail.com, isq 695884929, skype alexxx555552

С уважением, Александр.