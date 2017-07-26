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Продвижение в социальных сетях

Автор темы Socialmed, Вчера, 09:03

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#1 Socialmed

Socialmed

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 09:03

Здравствуйте! 
Предлагаем вашему вниманию возможность продвинуть ваши товары или услуги в социальных сетях. На рынке с 2013 года. Предоставляю отзывы о своей работе. Оптовиками и реселлерам скидки!
 
Профессиональное ведение сообщества (наполнение темами, общение с подписчиками, чистка от спама) в Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter
 
Ведение 1 сообщества - 4 000 рублей в месяц
Ведение 2-х сообществ - 7 000 рублей в месяц
Ведение 3-х сообществ - 8 000 рублей в месяц
Ведение 5 сообществ - 9 000 рублей в месяц
 
Приглашение участников по нужным критериям Вконтакте и Одноклассниках
 
ОК
 
Россия+пол+возраст
1 000 заинтересованных вступивших - 1 000 рублей
 
Страна+пол+возраст
1000 заинтересованных вступивших - 1 300 рублей
 
Пол+возраст+город
1000 заинтересованных вступивших - 1 500 рублей
 
 
 
ВК
 
Без критериев
1000 заинтересованных вступивших - 2000 рублей
 
Страна+пол
1000 заинтересованных вступивших - 2500 рублей
 
Пол+возраст+город
1000 заинтересованных вступивших - от 4000 рублей
 
Контакты для связи - npocsfo@gmail.com, isq 695884929, skype alexxx555552
 
С уважением, Александр.

 


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