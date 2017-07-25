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Нужны лиды (заявки от клиентов)!

Автор темы rownong27, Сегодня, 14:27

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Сообщений в теме: 2

#1 rownong27

rownong27

    Стажер

  • Киберсанты
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  • 61 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:27

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:
Очень нужны лиды (заявки от клиентов).
Тематика: пассажирские перевозки (аренда автобусов, микроавтобусов, минивэнов с водителем).
Сайт: https://goo.gl/m5tw2b
 
УСЛОВИЯ:
Готовы покупать лидов (контакты потенциальных клиентов) любыми партиями (от нескольких лидов до больших объемов).
Рассмотрим специалистов с любым уровнем навыков по лидогенерации (с разными навыками рекламы).
Рекламные каналы можете использовать любые.
 
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВАС:
=> Создавайте свои рекламные площадки или использовать наши готовые сайты / лендинги;
=> Для вас выделим отдельный телефонный номер и рекламную метку, чтобы отслеживать ваших лидов;
=> Быстрый расчет с вами за лиды;
=> При успешном сотрудничестве увеличим бюджет под вас;
=> Готовы обсуждать индивидуальные условия работы с вами;
=> Предоставим маркетинговые материалы (описание аудиторий, услуг, списки ключевых слов и т.д.);
=> Доступ к аналитике и просмотра превращения ваших лидов в продажи (есть отдел продаж, CRM система, аналитика).
 
Сотрудничая вы сможете:
> Больше зарабатывать;
> Усиливать опыт (оттачивая мастерство в рекламных каналах, с которыми уже работаете или тестировать новые виды рекламы);
> Нарабатывать кейсы (портфолио), сотрудничая с крупной федеральной компанией!
 
Свяжитесь со мной сейчас, чтобы обсудить детали сотрудничества!
 
КОНТАКТЫ:
Контакты на скриншоте: https://goo.gl/vH5aDu 
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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 6 718 сообщений
4 051
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:44

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 206 сообщений
7 973
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:48

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Топик-стартер с лишним пробелом ссылку указал...

Я сейчас поправил, теперь всё работает, Иван...


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