Нужны лиды (заявки от клиентов)!
#1
Отправлено Сегодня, 14:27
Очень нужны лиды (заявки от клиентов).
Тематика: пассажирские перевозки (аренда автобусов, микроавтобусов, минивэнов с водителем).
Сайт: https://goo.gl/m5tw2b
УСЛОВИЯ:
Готовы покупать лидов (контакты потенциальных клиентов) любыми партиями (от нескольких лидов до больших объемов).
Рассмотрим специалистов с любым уровнем навыков по лидогенерации (с разными навыками рекламы).
Рекламные каналы можете использовать любые.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВАС:
=> Создавайте свои рекламные площадки или использовать наши готовые сайты / лендинги;
=> Для вас выделим отдельный телефонный номер и рекламную метку, чтобы отслеживать ваших лидов;
=> Быстрый расчет с вами за лиды;
=> При успешном сотрудничестве увеличим бюджет под вас;
=> Готовы обсуждать индивидуальные условия работы с вами;
=> Предоставим маркетинговые материалы (описание аудиторий, услуг, списки ключевых слов и т.д.);
=> Доступ к аналитике и просмотра превращения ваших лидов в продажи (есть отдел продаж, CRM система, аналитика).
Сотрудничая вы сможете:
> Больше зарабатывать;
> Усиливать опыт (оттачивая мастерство в рекламных каналах, с которыми уже работаете или тестировать новые виды рекламы);
> Нарабатывать кейсы (портфолио), сотрудничая с крупной федеральной компанией!
Свяжитесь со мной сейчас, чтобы обсудить детали сотрудничества!
КОНТАКТЫ:
Контакты на скриншоте: https://goo.gl/vH5aDu
- 0
#2
Отправлено Сегодня, 15:44
404: Page not found – the page https://goo.gl/m5tw2b%C2%A0 does not exist.
- 0
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
#3
Отправлено Сегодня, 18:48
404: Page not found – the page https://goo.gl/m5tw2b%C2%A0 does not exist.
Топик-стартер с лишним пробелом ссылку указал...
Я сейчас поправил, теперь всё работает, Иван...
- 0
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей