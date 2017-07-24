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GoldfishkaPartners — партнерка с реферальной системой

Автор темы VsevolodGoldfishka, Вчера, 13:41

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#1 VsevolodGoldfishka

VsevolodGoldfishka

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Отправлено Вчера, 13:41

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Здравствуйте, уважаемы партнеры ГФ и те, кто только собирается присоединиться к нам! 
 
Партнерке от Голдфишки уже много лет и все это время мы успешно выплачивали комиссионные. У нас имеется очень интересная и развитая реферральная система, за каждого привлеченного партнера вы получаете 10% от его заработка. Тут следует пояснить, привлеченный вами партнер не теряет свои заработанные деньги, вознаграждение мы платим исключительно сами, это поощрение вам за ваши труды. 
 
Что касается выплат за приглашенных игроков, то условия весьма привлекательные и они не пересматриваются в сторону ухудшения со временем чем грешат некоторые другие проекты. Если каждый месяц вы будете приглашать 11+ игроков, то партнерские отчисления составят 50% от дохода казино. А если вы покажете очень хорошие результаты, то мы заключим с вами договор на особых условиях. 
 
Со всеми подробностями предложения вы можете ознакомиться на сайте GoldfishkaPartners, но также можете задать свои вопросы прямо здесь, с удовольствием на них отвечу. 
 
Приглашаю присоединиться: зарегистрироваться в GoldfishkaPartners.net.

 


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