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как спастись от жары и от солнца?

Автор темы treaty, Сегодня, 05:49

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#1 treaty

treaty

    Ученик

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Обычный
  • Страна, Город:
    рязань
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Отправлено Сегодня, 05:49

Как мечтаем мы осенью и зимой о ярком солнце! Однако стоит первым палящим лучам заглянуть в окна, как иллюзии рассеиваются, и мы стремимся скрыться в спасительном полумраке. Мало того, что солнце доставляет дискомфорт, мешая работать или отдыхать: от ультрафиолетового излучения выцветает мебель и обои и повышается температура в помещении. Хотите, чтобы первые жаркие дни принесли исключительно положительные эмоции? Заранее позаботитесь о солнцезащитных системах http://alumdevelop.ru/ Основными достоинствами таких систем будут привлекательный внешний вид, многофункциональность, возможность автоматизации.

 

 

 

 

 

 

 


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