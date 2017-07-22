как спастись от жары и от солнца?

Отправлено Сегодня, 05:49

Как мечтаем мы осенью и зимой о ярком солнце! Однако стоит первым палящим лучам заглянуть в окна, как иллюзии рассеиваются, и мы стремимся скрыться в спасительном полумраке. Мало того, что солнце доставляет дискомфорт, мешая работать или отдыхать: от ультрафиолетового излучения выцветает мебель и обои и повышается температура в помещении. Хотите, чтобы первые жаркие дни принесли исключительно положительные эмоции? Заранее позаботитесь о солнцезащитных системах http://alumdevelop.ru/ Основными достоинствами таких систем будут привлекательный внешний вид, многофункциональность, возможность автоматизации.