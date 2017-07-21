Друзья, кто-нибудь знает, как правильно называется вот такая хрень:
Нужно именно ПРАВИЛЬНОЕ (официальное) название данной штуковины, а не вынесенное в название поста "штативная держалка для айфона"...
Перейти к содержимому
Отправлено Сегодня, 23:01
Друзья, кто-нибудь знает, как правильно называется вот такая хрень:
Нужно именно ПРАВИЛЬНОЕ (официальное) название данной штуковины, а не вынесенное в название поста "штативная держалка для айфона"...
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей