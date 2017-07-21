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Штативная держалка для айфона?..

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 23:01

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 23:01

:excl:

 

 

Друзья, кто-нибудь знает, как правильно называется вот такая хрень:

 

iPhone-6-PLus-mount.jpg

 

Нужно именно ПРАВИЛЬНОЕ (официальное) название данной штуковины, а не вынесенное в название поста "штативная держалка для айфона"...

 

 

:rolleyes:


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