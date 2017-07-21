информационный бизнес-портал

Отправлено Сегодня, 18:11

Портал Промразвитие http://promdevelop.ru/ охватывает широкий диапазон вопросов, и некоторые направления могут показаться второстепенными финансовому руководству, хотя фактически они таковыми не являются.Помогает рассматривать принципы финансового планирования и контроля в современной компании и предназначен руководителям финансовых компаний, финансовых служб предприятий, финансистам, руководителям других функциональных служб компаний.Особый интерес представляют компании, в которых рассматриваются вопросы слияния и поглощения компаний, учета в условиях инфляции, планирования налогообложения .