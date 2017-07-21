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информационный бизнес-портал

Автор темы treaty, Сегодня, 18:11

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#1 treaty

treaty

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    рязань
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 18:11

Портал Промразвитие  http://promdevelop.ru/ охватывает широкий диапазон вопросов, и некоторые направления могут показаться второстепенными финансовому руководству, хотя фактически они таковыми не являются.Помогает рассматривать принципы финансового планирования и контроля в современной компании и предназначен руководителям финансовых компаний, финансовых служб предприятий, финансистам, руководителям других функциональных служб компаний.Особый интерес представляют компании, в которых рассматриваются вопросы слияния и поглощения компаний, учета в условиях инфляции, планирования налогообложения .

 

 

 


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