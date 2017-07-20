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Партнерская программа от IT компании IT Marketing Top - выплаты до 15%

Автор темы tsvetochek, Сегодня, 08:51

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#1 tsvetochek

tsvetochek

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Отправлено Сегодня, 08:51

IT компания IT Marketing Top предлагает начать работать и привлекать клиентов на услуги:

1. Настройка контекстной рекламы
2. Продвижение в социальных сетях
3. Создание сайтов
4. SEO

Разрешенный трафик:
• Трафик с сайтов
• Контекстная реклама (не на брендовые запросы)
• Баннерные сети
• Тизерные сети
• Социальные сети
• Дорвеи
• E-Mail рассылки (только через собственные сайты прокладки, если будет выявлен факт спама, мы отключим партнера от системы без выплаты заработанных денег)
• Контентные площадки (форумы, блоги, порталы)
• Мобильный трафик
• Статьи о продукте

Мы предоставляем промо материалы, а именно:
1. Баннера для сайтов
2. Лэндинги под услуги
3. PSD шаблон раздавашки/листовки

Если у вас есть не совсем белый трафик, лейте его через другие сайты прокладки.

Сайт с подробной презентацией партнерки: partners.kl.com.ua

Наши клиенты оплачивают заказанные услуги через бриф, где видна стоимость и вы сразу увидите сколько вы аработали денег.

Выплаты возможы сразу по запросу.

 


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