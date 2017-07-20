Партнерская программа от IT компании IT Marketing Top - выплаты до 15%

Отправлено Сегодня, 08:51

IT компания IT Marketing Top предлагает начать работать и привлекать клиентов на услуги:



1. Настройка контекстной рекламы

2. Продвижение в социальных сетях

3. Создание сайтов

4. SEO



Разрешенный трафик:

• Трафик с сайтов

• Контекстная реклама (не на брендовые запросы)

• Баннерные сети

• Тизерные сети

• Социальные сети

• Дорвеи

• E-Mail рассылки (только через собственные сайты прокладки, если будет выявлен факт спама, мы отключим партнера от системы без выплаты заработанных денег)

• Контентные площадки (форумы, блоги, порталы)

• Мобильный трафик

• Статьи о продукте



Мы предоставляем промо материалы, а именно:

1. Баннера для сайтов

2. Лэндинги под услуги

3. PSD шаблон раздавашки/листовки



Если у вас есть не совсем белый трафик, лейте его через другие сайты прокладки.



Сайт с подробной презентацией партнерки: partners.kl.com.ua



Наши клиенты оплачивают заказанные услуги через бриф, где видна стоимость и вы сразу увидите сколько вы аработали денег.



Выплаты возможы сразу по запросу.