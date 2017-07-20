Партнерская программа от IT компании IT Marketing Top - выплаты до 15%

IT компания IT Marketing Top предлагает начать работать и привлекать клиентов на услуги:
1. Настройка контекстной рекламы
2. Продвижение в социальных сетях
3. Создание сайтов
4. SEO
Разрешенный трафик:
• Трафик с сайтов
• Контекстная реклама (не на брендовые запросы)
• Баннерные сети
• Тизерные сети
• Социальные сети
• Дорвеи
• E-Mail рассылки (только через собственные сайты прокладки, если будет выявлен факт спама, мы отключим партнера от системы без выплаты заработанных денег)
• Контентные площадки (форумы, блоги, порталы)
• Мобильный трафик
• Статьи о продукте
Мы предоставляем промо материалы, а именно:
1. Баннера для сайтов
2. Лэндинги под услуги
3. PSD шаблон раздавашки/листовки
Если у вас есть не совсем белый трафик, лейте его через другие сайты прокладки.
Сайт с подробной презентацией партнерки: partners.kl.com.ua
Наши клиенты оплачивают заказанные услуги через бриф, где видна стоимость и вы сразу увидите сколько вы аработали денег.
Выплаты возможы сразу по запросу.