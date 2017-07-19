Dedicated Servers(дедики)

Отправлено Сегодня, 10:32

Продаю дедики

Быстрые сервера с параметрами 50 – 150 Мбит+для любых целей!







Цена 250 рублей/мес

Гарантии:- На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!- Стабильная скорость!- Работоспособность серверов!- Гарантированный рабочий интернет на каждом дедике!Гарантия распространяется если к дедику(-ам) отсутствует подключение! В случае, если учетку закрыли, удалили - гарантия не распространяется, возврат средств и замена в этом случае не осуществляется.Правила и условия:- Дедик(-ки) только в одни руки.- Гарант приветствуется за ваш счет.Если вам нужны определенные пары логин/пароль пишите в комментариях к оплате. Емайл ОБЯЗАТЕЛЕН - на него будут высланы данные для подключения.Способы оплаты:Я.Кошелек -WebMoney -Писать:

или



https://vsirius.ru/t...ers-dediki.153/

Все предоставляемые нами сервера под управлением ОС Windows Server по умолчанию настроены так, чтобы к ним сразу после создания можно было легко подключиться по стандартному протоколу RDP (remote desktop protocol) – это привычное «Подключение к удалённому рабочему столу».Если Вы используете операционную систему Windows, то для подключения к серверу Вам необходимо открыть:Либо просто нажать комбинацию клавиш Win+R и в открывшемся окне набрать mstsc

В открывшемся окне необходимо указать IP-адрес сервера, к которому вы хотите подключаться. IP-адрес указан в Вашем личном кабинете возле Вашего сервера – это 4 цифры, разделённые точкой.После ввода адреса нажмите кнопку «Подключить» и Вы увидите окно с полями авторизации.

Для каждого создаваемого сервера в целях безопасности система генерирует свой уникальный пароль. Здесь нужно вести логин (по умолчанию для всех новых серверов это Administrator) и пароль, который также отображается возле Вашего сервера.Обратите внимание на то, что в некоторых редакциях Windows если скопировать и вставить пароль в это окно авторизации, то ничего не произойдёт, будто учётные данные неверны. В этом случае простоДля удобной передачи данных с Вашего персонального компьютера на арендуемый сервер в данном клиенте Вы можете включить передачу по сети данных с Ваших локальных дисков. В этом случае при открытии папки «Мой компьютер» на сервере, помимо диска самого сервера Вы также увидите диски компьютера, с которого подключаетесь, и Вы сможете переносить файлы просто привычно копируя их.

При первом подключении Вы можете увидеть информации о недоверенном сертификате безопасности. Это обуславливается тем, что сервер шифрует передаваемые данные SSL-сертификатом, который был автоматически сгенерирован самим сервером. Это не говорит о проблеме безопасности, это просто уведомление, что шифрование осуществляется с использованием сертификата, который был выдан неавторизованным центром.

Здесь Вам нужно отметить «Больше не выводить запрос…» и нажать «Да».Подключиться к серверу Вы также можете с компьютера, работающего под управлением Mac OS ( скачать клиент для подключения ) и с любого современного мобильного устройства на Android и iOS



https://vsirius.ru/t...ers-dediki.153/