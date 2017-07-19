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Как мотивировать себя? Начнем с "малого", заберемся на Эльбрус!

Автор темы specialproject, Сегодня, 09:39

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#1 specialproject

specialproject

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:39

Я уверен, что хорошо получается то, что было запланировано и к чему привели поиски, наличие опыта и имеющиеся навыки, добавим сюда немного везения, и вот он - рецепт счастья. Только не всем он подходит и не у всех работает. Почему? - вопрос философский.

Я не профессиональный альпинист, у меня просто появилось такое желание.

Знаю, что в случае успешной реализации, именно оно запустит множество других процессов в сторону достижения желаемых целей в других областях жизни.

Вот смотри, чтобы подготовиться к восхождению - мне нужно бегать, уже сейчас, поскольку август не за горами. Я люблю бегать, особенно ранним утром, когда на улице нет никого, кроме таких же бегунов и нескольких человек, кто рано начинает рабочий день, в выходные дни утром еще встречаются те, кто только закончил веселиться и еще не может понять “в каком ухе у меня жужжит”. Но бегать нужно больше, желательно 10 км.

Те, кто профессионально восходит на вершины предостерегают - удели внимание своему здоровью, если организм в отличной (хорошей) форме, то на горе тебе будет легче. Но я хочу донести следующую мысль - возникло желание покорить самую высокую вершину России и Европы, это пока только желание, цель я себе нарисовал, красивые картинки посмотрел и уже даже представил, как я там делаю фото и кто рядом со мной.

 

Вот из чего состоит этот процесс.

  • Желание, рекомендую побыть несколько дней в этом состоянии, и понаблюдать за своей реакцией. Что “скажет” интуиция, какие сопротивления возникнут?
  • Видение. Да, видеть цель - это уже половина успеха. Можно проговорить вслух свое желание, создавай свою аффирмацию по этой теме.
  • Планирование с привязкой по срокам. Времени, как я сказал выше, не так уж много. Каждую неделю можно и нужно посвятить выполнению части большого плана. Например, посмотреть кино про Эльбрус, почитать отзывы, сходить в магазин и выбрать ботинки, купить очки, увеличить физическую нагрузку, исследовать свой аппетит и многое другое
  • Подготовка физического состояния. Я частенько спрашиваю у друзей и клиентов, а когда вы в последний раз были у врача? Сейчас современные диагностические центры могут быстро и широко рассказать вам о состоянии крови, внутренних органов. Знай свои сильные и слабые стороны.
  • Вовлечение окружения. Это похоже на формирование привычки, решил что-то сделать - расскажи всем об этом.
  • Действие - покупка билетов и бронирования мест проживания по маршруту - об этом чуть позже.

Аренда оборудования, мои коллеги-профессионалы подскажут кому и что нужно. Обычно, я рекомендую купить только самое необходимое, например, кто-то не может спать в чужом спальнике или носить чужие “кошки”.

И вот мы у подножия и начинаем восхождение. Интересно как в этот момент выглядит ситуация с гормонами внутри организма.

  • Снова тренировки выносливости на высоком профессиональном уровне. Действительно, чтобы избежать горной болезни, мы будем подниматься и спускаться, ночевать на разных высотах. И слушать свой организм.
  • Забраться на вершину - сделано! Я очень на это надеюсь, и поскольку желание есть, то все в моих руках!
  • Спуск, переваривание эмоций. Я подскажу как с этим эмоциональным состоянием обращаться дальше и что нужно сделать, чтобы этот коктейль пришелся по вкусу и другим твоим желаниям.
  • Планирование следующего “вызова” - и это тоже отдельная практика о том, как сделать свою жизнь счастливее и наполненной яркими позитивными эмоциями!

Те, кто умеет планировать и достигать увидят в этом плане привычную матрицу достижений. “Вижу цель, чувствую уверенность в себе и не вижу никаких препятствий”!

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Ориентировочно - конец августа, продолжительность - 10 дней. Маршрут будет выстроен таким образом, чтобы минимизировать тяжесть рюкзаков и обеспечить комфортное пребывание. Сопровождение группы - профессиональными альпинистами, регистрация группы в МЧС.

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В рамках экспедиции я планирую снять фильм про этот подъем, рассматривая достижение в том числе и через призму эмоционального интеллекта. Многие уже поняли какая польза от того, что можешь идентифицировать эмоции и управлять ими.

В рамках интеллектуального похода мы пройдем профессиональную подготовку для того, чтобы забраться на вершину, а я со своей стороны дам максимум информации по тренировке и развитию эмоционального интеллекта.

Эльбрус

Первое успешное восхождение на восточную вершину Эльбруса было совершено в 1829 году в ходе экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля. На западную, наиболее высокую вершину, первыми поднялась в 1874 году группа английских альпинистов. А первым человеком, покорившим обе вершины Эльбруса (1890 и 1896 годы), считается русский военный топограф А.В.Пастухов. Он же впервые составил карты этой местности.

Почитать больше про Эльбрус https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльбрус

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Сергей Армишев

Тренер, коуч

Бизнесмен. Шоу-мен. Креативный дизайнер событий

Специализация.

Эмоциональный интеллект. Анти-стресс

Лидерские компетенции (личное лидерство и командное сплочение)

Публичные выступления и речевые навыки (“Школа совершенствования публичных выступлений”)

Фото - http://www.airpano.com/

 

 

 


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#2 Stoun30

Stoun30

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Очень хороший

Отправлено Сегодня, 15:18

любого тренинга хватает в среднем на полтора месяца, пока в мозгу сформирован доминантный центр, который всем управляет, но как только его сигналы ослабевают,, пустые слова тренингов уже не греют и должно что-то посерьезней, чтоб человека мотивировать


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