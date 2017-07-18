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Landing page под ключ от 4 000 рублей

Автор темы Алексей Милославский, Сегодня, 16:38

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#1 Алексей Милославский

Алексей Милославский

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Отправлено Сегодня, 16:38

Лэндинг под ключ от 4 000 рублей!
E-mail: loricaseg@yandex.ru

Портфолио: behance.net/loricaseg

 


В комплект УСЛУГ входят:
- Отстройка от конкурентов (изучаю сайты и делаю вам лучше);
- Разработка уникального дизайна в стиле 2017 года;
- Написание продающего текста (+маркетинговые хитрости);
- Вёрстка (в Adobe Muse, HTML), посадка на хостинг.

Цена зависит от объёма работ и от сложности проекта.

ОБО МНЕ:
Меня зовут Алексей Милославский, я работаю дизайнером и копирайтером на фрилансе с 2011 года. Всегда на связи, готов выслушать ваши пожелания и предложения. Дорабатываю проекты до победного!
Образование - "Реклама и PR", ННГУ.

ИЩИТЕ МЕНЯ:
E-mail: loricaseg@yandex.ru
Телеграмм: longbows
Behance: behance.net/loricaseg
FreelanceRU: freelance.ru/sarrukiin

ОПЛАТА:
Работаю по предоплате (50%). При первом сотрудничестве возможны заказы через биржи фриланса с помощью безопасной сделки. Если вас не устраивают оба варианта, обсудим возможности оплаты лично.

 

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