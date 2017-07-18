Landing page под ключ от 4 000 рублей

Отправлено Сегодня, 16:38

Лэндинг под ключ от 4 000 рублей!

E-mail: loricaseg@yandex.ru

Портфолио: behance.net/loricaseg



В комплект УСЛУГ входят:

- Отстройка от конкурентов (изучаю сайты и делаю вам лучше);

- Разработка уникального дизайна в стиле 2017 года;

- Написание продающего текста (+маркетинговые хитрости);

- Вёрстка (в Adobe Muse, HTML), посадка на хостинг.



Цена зависит от объёма работ и от сложности проекта.



ОБО МНЕ:

Меня зовут Алексей Милославский, я работаю дизайнером и копирайтером на фрилансе с 2011 года. Всегда на связи, готов выслушать ваши пожелания и предложения. Дорабатываю проекты до победного!

Образование - "Реклама и PR", ННГУ.



ИЩИТЕ МЕНЯ:

E-mail: loricaseg@yandex.ru

Телеграмм: longbows

Behance: behance.net/loricaseg

FreelanceRU: freelance.ru/sarrukiin



ОПЛАТА:

Работаю по предоплате (50%). При первом сотрудничестве возможны заказы через биржи фриланса с помощью безопасной сделки. Если вас не устраивают оба варианта, обсудим возможности оплаты лично.