Landing page под ключ от 4 000 рублей

Лэндинг под ключ от 4 000 рублей!
E-mail: loricaseg@yandex.ru
Портфолио: behance.net/loricaseg
В комплект УСЛУГ входят:
- Отстройка от конкурентов (изучаю сайты и делаю вам лучше);
- Разработка уникального дизайна в стиле 2017 года;
- Написание продающего текста (+маркетинговые хитрости);
- Вёрстка (в Adobe Muse, HTML), посадка на хостинг.
Цена зависит от объёма работ и от сложности проекта.
ОБО МНЕ:
Меня зовут Алексей Милославский, я работаю дизайнером и копирайтером на фрилансе с 2011 года. Всегда на связи, готов выслушать ваши пожелания и предложения. Дорабатываю проекты до победного!
Образование - "Реклама и PR", ННГУ.
ИЩИТЕ МЕНЯ:
E-mail: loricaseg@yandex.ru
Телеграмм: longbows
Behance: behance.net/loricaseg
FreelanceRU: freelance.ru/sarrukiin
ОПЛАТА:
Работаю по предоплате (50%). При первом сотрудничестве возможны заказы через биржи фриланса с помощью безопасной сделки. Если вас не устраивают оба варианта, обсудим возможности оплаты лично.