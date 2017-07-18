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Fxnewskiller - 3D торговля на новостях

Автор темы Expatterns, Сегодня, 08:17

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#1 Expatterns

Expatterns

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Отправлено Сегодня, 08:17

Fxnewskiller - 3D торговля на новостях


FxNewsKiller — отдельное программное обеспечения для трейдера, торгующего на форекс, фьючерсах или акциях. Сегодня легко избежать ошибок, так как точность его работы составляет 98%


                                                                                                                              Как это работает?


Программное обеспечение FxNewsKiller разделено на две составляющие неотъемлемые части: сервер и клиентский терминал. Сервер используется для того, чтобы обрабатывать факт и прогноз новости, полученный от специализированного новостного провайдера. После обработки факта новости сервер передает сигнал «Купить» либо «Продать» либо «Нет торгов», в зависимости от степени отклонения фактических данных вышедшей новости от ее прогноза.

Клиентский терминал, форекс автокликер FxNewsKiller получает сигнал сервера, и если это сигналы «Купить» или «Продать», то программа самостоятельно нажимает кнопку «Купить» или «Продать» в торговом терминале трейдера. Если получен сигнал «Нет торгов» клик не выполняется, так как отклонения факта новости от её прогноза стало недостаточным для того, чтобы на рынке возникло направленное, сильное, а главное прогнозируемое движение по торгуемой паре.

Все происходит за 0,03 секунды, и благодаря такой молниеносной скорости вы входите в рынок еще «до» и «в сторону» реакции финансовых рынков. Человеку так не успеть, а вот кликеру Fx News Killer это легко.


WEB: http://www.fxnewskil...aff.php?aff=121
 

 


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