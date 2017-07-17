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Продажи на вебинарах: взрывной рост бизнеса

Автор темы lingvista, Сегодня, 17:01
онлайн продажи вебинары маркетинг бизнес онлайн

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 169 сообщений
55
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 17:01

Вебинары очень похожи на спорт: вроде занимаются многие, а успеха достигают единицы.

Создаётся впечатление, что как инструмент продаж, массовые онлайн-трансляции работают слабовато.

Но люди, глубоко погруженные в индустрию, видят и знают, каким образом собираются тысячи участников в прямых эфирах, каким образом на вебинарах делаются очень серьёзные суммы.

Услуги. Франшизы. Консультанции. Продукты. Тренинги. 

Список того, что продаётся на онлайн-встречах, можно продолжать долго...

Но то, какие именно нюансы вас ждут на пути к большим продажам, многие даже примерно представить не могут.

 

Наличие знаний и навыков в проведении онлайн-встреч - обязательное оружие в арсенале любого уважающего себя предпринимателя, ведь они буквально способны обеспечить бизнесу взрывной рост.

Примите приглашение на открытую встречу

«10 инсайтов. Что я понял за 9 лет и 5000 часов ведения вебинаров», которая состоится уже в четверг, 20 июля.

Вас ждёт знакомство со схемой организации и ведения вебинаров, приносящей деньги быстро и эффективно.

Успехов!


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