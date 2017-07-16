Отправлено Вчера, 21:40





Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе.



5 июля во втором чтении был принят законопроект, вносящий очередные поправки в часть первую Налогового кодекса.

Документ вводит новый принцип — презумпции добросовестности налогоплательщика.



Налоговая инспекция не может, например, отказать в вычете НДС по причине отсутствия запятой в счет-фактуре или при любой технической ошибке.

Также налогоплательщик не будет отвечать, если его контрагент не заплатил налоги.



При этом бремя доказывания недобросовествности налогоплательщика ложится на налоговые органы!







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P.S. В настоящий момент закон одобрен и направлен Президенту Российской Федерации (12.07.2017)