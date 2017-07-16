Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе.
5 июля во втором чтении был принят законопроект, вносящий очередные поправки в часть первую Налогового кодекса.
Документ вводит новый принцип — презумпции добросовестности налогоплательщика.
5 июля во втором чтении был принят законопроект, вносящий очередные поправки в часть первую Налогового кодекса.
Документ вводит новый принцип — презумпции добросовестности налогоплательщика.
Налоговая инспекция не может, например, отказать в вычете НДС по причине отсутствия запятой в счет-фактуре или при любой технической ошибке.
Также налогоплательщик не будет отвечать, если его контрагент не заплатил налоги.
Также налогоплательщик не будет отвечать, если его контрагент не заплатил налоги.
При этом бремя доказывания недобросовествности налогоплательщика ложится на налоговые органы!
Источник: duma.gov.ru
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P.S. В настоящий момент закон одобрен и направлен Президенту Российской Федерации (12.07.2017)