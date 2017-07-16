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Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:37

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 21:40

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Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе.
       
5 июля во втором чтении был принят законопроект, вносящий очередные поправки в часть первую Налогового кодекса.
Документ вводит новый принцип — презумпции добросовестности налогоплательщика.
     
Налоговая инспекция не может, например, отказать в вычете НДС по причине отсутствия запятой в счет-фактуре или при любой технической ошибке.
Также налогоплательщик не будет отвечать, если его контрагент не заплатил налоги.
   
При этом бремя доказывания недобросовествности налогоплательщика ложится на налоговые органы!
   
Источник: duma.gov.ru

   
       
       

 


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P.S. В настоящий момент закон одобрен и направлен Президенту Российской Федерации (12.07.2017)   :thumbsup:


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