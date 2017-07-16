Партнёрка Видеокурс «Супер Видео»

Отправлено Вчера, 18:49

Видеокурс «Супер Видео»

Супер Видео - это первый полноценный обучающий курс по видеосъемке. В домашних условиях с использованием доступного оборудования и программ! Сделать вас популярным. Дать вам дополнительный или основной источник дохода. В разы повысить объемы продаж, если вы занимаетесь электронной коммерцией. На сегодняшний день видео является самым популярным форматом контента, который с удовольствием просматривают все категории пользователей интернета. От школьников до людей в возрасте.

Видеоконтента наиболее полезными являются следующие восемь типов видео: Видеоблог, интервью, презентации, промо-ролики, видеоуроки, вебинары, видеообзоры, видеоотзывы. Во всех подробностях мы расскажем вам о нюансах видеосъёмки, научим пользоваться оборудованием и специальными программами для обработки видео и монтажа, а также научим вас создавать различные спецэффекты.

Комиссионные: от 30% до 45%



Партнерка 4-х уровневая.

Комиссия выплачивается 2 раза в месяц: 1-го и 15-го числа.

Для получения комиссионных: Webmoney R, PayPal, безналичный расчет для юридических лиц РФ

Ограничений вывода комиссии по минимальной сумме в партнерке нет.

Партнерские куки при переходе по партнерской ссылке устанавливаются на один год.

Продающая страница: Видеокурс «Супер Видео»

Партнерка: Видеокурс «Супер Видео»