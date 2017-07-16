Почему, на ваш взгляд, в деятельности, в которой хотелось бы развиваться - результатов нет, а в деятельности, от которой хотелось бы отойти - результаты есть?
Несоответствие
Автор темы iamilya, Сегодня, 14:20деятельность результаты
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