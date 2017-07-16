Несоответствие

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Автор темы iamilya, Сегодня, 14:20
деятельность результаты

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#1 iamilya

iamilya

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 54 сообщений
4
Обычный
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:20

Почему, на ваш взгляд, в деятельности, в которой хотелось бы развиваться - результатов нет, а в деятельности, от которой хотелось бы отойти - результаты есть?


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