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Сигналы по валютным парам в Ваш мессенджер

Автор темы Expatterns, Сегодня, 12:17

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#1 Expatterns

Expatterns

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Отправлено Сегодня, 12:17


Сигналы по валютным парам в Ваш мессенджер


Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/Expatterns В канале ежедневно публикуются сигналы по валютным парам.
Сигналы сформированы программой по техническому анализу Expatterns - https://expatterns.com

Также вы сможете голосовать за вероятность того или иного прогноза, с помощью встроенного в канал чат бота.

О программе:

Программа Expatterns дает возможность трейдерам прогнозировать направление движения цены с высокой долей точности.
Группа программистов HelperSoft разработала алгоритм, действующий в области нейронно-сетевого программирования.
Нейронные сети незаменимы там, где речь идет о распознавании образов, анализе и прогнозировании. Суть данной системы в том, что в огромном массиве данных о движении цены разных биржевых инструментов — ценных бумаг, сырьевых товаров, валюты, программа находит и распознает графические паттерны и формирует прогноз о дальнейшем движении цены. Прогноз основан на статистике результатов в прошлом и экстраполяции ее в будущее.
Сам прогноз занимает несколько секунд. Для этого делается скриншот графика выбранного инструмента, загружается в программу — тут-же выдается прогноз движения цены в процентном соотношении. Для прогноза не имеет значения временной период, т.е. анализировать можно и дневные, и часовые графики, и более короткие временные интервалы.


WEB: https://expatterns.com

 


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