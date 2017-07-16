Отправлено Сегодня, 12:17



Сигналы по валютным парам в Ваш мессенджер





Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/Expatterns В канале ежедневно публикуются сигналы по валютным парам.

Сигналы сформированы программой по техническому анализу Expatterns - https://expatterns.com



Также вы сможете голосовать за вероятность того или иного прогноза, с помощью встроенного в канал чат бота.



О программе:



Программа Expatterns дает возможность трейдерам прогнозировать направление движения цены с высокой долей точности.

Группа программистов HelperSoft разработала алгоритм, действующий в области нейронно-сетевого программирования.

Нейронные сети незаменимы там, где речь идет о распознавании образов, анализе и прогнозировании. Суть данной системы в том, что в огромном массиве данных о движении цены разных биржевых инструментов — ценных бумаг, сырьевых товаров, валюты, программа находит и распознает графические паттерны и формирует прогноз о дальнейшем движении цены. Прогноз основан на статистике результатов в прошлом и экстраполяции ее в будущее.

Сам прогноз занимает несколько секунд. Для этого делается скриншот графика выбранного инструмента, загружается в программу — тут-же выдается прогноз движения цены в процентном соотношении. Для прогноза не имеет значения временной период, т.е. анализировать можно и дневные, и часовые графики, и более короткие временные интервалы.





WEB: https://expatterns.com