По заработку дома в сети

Отправлено Сегодня, 10:15

Я по крайней мере не обломался открыть тусу! Все как в объявлении, чтобы по-честному, чтобы отсутствовал обман! Я подумал, в принципе, это, например, как самому садить картошку, а затем копать её! Сначала сделал вклад, поделился! Как бы по правилу Космос - ты поделился, с тобой поделятся, а если ты обманул, и тебя обманут, и ничего у тебя не получится, всё к тебе возвращается. Затем садишь по одной во много рядов, чем больше посадишь, тем больше вырастет, она растет, из одной получилось несколько, вырастает, выкапываешь больше! Всё просто! В теории, на практике, климат, человеческий труд, лопаты, ведра и мешки! В данном случае, за счет геометрической прогрессии с деньгами происходит аналогичный процесс, по тому же принципу. Только климат отсутствует. Помешать может разве что только может быть отсутствие электричества, на всей планете! Без труда не вытянешь и рыбку из пруда! Её много кто знает, и знали до меня, и поговорка до сих пор актуальная! Разместить информацию на большом количестве источников это не так просто как может показаться вначале! И все же, скиньте лень с плеч, можете стряхнуть, и читайте что вам потребуется сделать здесь https://yadi.sk/i/icj2MpB-3KtRSR