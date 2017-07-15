Отправлено Сегодня, 06:53



<Властелин Крипто>: бесплатный конкурс от FXOpen стартует 31







Этим летом брокер FXOpen и проект ForexCup вновь решили порадовать поклонников криптовалют бесплатным демо конкурсом «Властелин Крипто». В качестве торговых инструментов выступят 16 пар. Конкурс пройдет с 31 июля по 25 августа 2017 г. Присоединиться к борьбе можно совершенно бесплатно.



















Конкурс «Властелин Крипто» в цифрах:









даты проведения: 31 июля - 25 августа 2017 г.;



31 июля - 25 августа 2017 г.; регистрация: 7 июля – 13 августа 2017 г.;



7 июля – 13 августа 2017 г.; призовой фонд: 2000 USD;



2000 USD; количество победителей: 10;

1 место - 800 USD;



2 место - 300 USD;



3 место - 200 USD;



4 место - 100 USD.



5 место - 100 USD;



6 место - 100 USD;



7 место - 100 USD;



8 место - 100 USD;



9 место - 100 USD;



10 место - 100 USD.

бесплатное участие ;



; конкурсный счет: competition ECN;



competition ECN; стартовый депозит: 5000 USD;



5000 USD; кредитное плечо: 1:3;



1:3; советники: разрешены;



разрешены; локирование: разрешено;



разрешено; объем в лотах: от 0,10 до 1,00 (максимум 1 лот на открытие одного ордера);



от 0,10 до 1,00 (максимум 1 лот на открытие одного ордера); торговые инструменты: BTCEUR, BTCRUB, BTCUSD, LTCBTC, LTCEUR, LTCRUB, LTCUSD, NMCBTC, NMCUSD, PPCBTC, PPCUSD, ETHUSD, ETHBTC, ETHLTC, ETHRUB, DSHBTC;



BTCEUR, BTCRUB, BTCUSD, LTCBTC, LTCEUR, LTCRUB, LTCUSD, NMCBTC, NMCUSD, PPCBTC, PPCUSD, ETHUSD, ETHBTC, ETHLTC, ETHRUB, DSHBTC; торговая платформа: MetaTrader 4 .

минимальное количество всех сделок: 10;



10; минимальный объем всех сделок (в лотах): 10;



10; максимальное количество одновременно открытых сделок (включая отложенные ордера): 5;



5; для получения приза необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 10%.