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<Властелин Крипто>: бесплатный конкурс от FXOpen стартует 31

Автор темы Expatterns, Сегодня, 06:53

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Expatterns

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Отправлено Сегодня, 06:53


<Властелин Крипто>: бесплатный конкурс от FXOpen стартует 31



Этим летом брокер FXOpen и проект ForexCup вновь решили порадовать поклонников криптовалют бесплатным демо конкурсом «Властелин Крипто». В качестве торговых инструментов выступят 16 пар. Конкурс пройдет с 31 июля по 25 августа 2017 г. Присоединиться к борьбе можно совершенно бесплатно.

 

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Конкурс «Властелин Крипто» в цифрах:

 

  • даты проведения: 31 июля - 25 августа 2017 г.;
  • регистрация: 7 июля – 13 августа 2017 г.;
  • призовой фонд: 2000 USD;
  • количество победителей: 10;


 

Денежные призы:

 

  • 1 место - 800 USD;
  • 2 место - 300 USD;
  • 3 место - 200 USD;
  • 4 место - 100 USD.
  • 5 место - 100 USD;
  • 6 место - 100 USD;
  • 7 место - 100 USD;
  • 8 место - 100 USD;
  • 9 место - 100 USD;
  • 10 место - 100 USD.


 

Внимание! Денежные призы являются невыводмиыми. Они предназначены только для торговли на Крипто-счетах в FXOpen. Чтобы получить в свое распоряжение выигранную сумму, призёру необходимо самостоятельно открыть Крипто-счет  и прислать его номер на электронный адрес info@запрещённая_ссылка. Прибыль можно вывести в любое время с помощью любой доступной в FXOpen платежной системы. Также, обращаем ваше внимание на правила проведения соревнований, нарушение которых приведет к дисквалификации в конкурсе.

 

Условия конкурса:

 

  • бесплатное участие;
  • конкурсный счет: competition ECN;
  • стартовый депозит: 5000 USD;
  • кредитное плечо: 1:3;
  • советники: разрешены;
  • локирование: разрешено;
  • объем в лотах: от 0,10 до 1,00 (максимум 1 лот на открытие одного ордера);
  • торговые инструменты: BTCEUR, BTCRUB, BTCUSD, LTCBTC, LTCEUR, LTCRUB, LTCUSD, NMCBTC, NMCUSD, PPCBTC, PPCUSD, ETHUSD, ETHBTC, ETHLTC, ETHRUB, DSHBTC;
  • торговая платформа: MetaTrader 4 .


 

Дополнительные ограничения:

 

  • минимальное количество всех сделок: 10;
  • минимальный объем всех сделок (в лотах): 10;
  • максимальное количество одновременно открытых сделок (включая отложенные ордера): 5;
  • для получения приза необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 10%.


 

Источник: новости ForexCup
 

 


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