<Властелин Крипто>: бесплатный конкурс от FXOpen стартует 31
Этим летом брокер FXOpen и проект ForexCup вновь решили порадовать поклонников криптовалют бесплатным демо конкурсом «Властелин Крипто». В качестве торговых инструментов выступят 16 пар. Конкурс пройдет с 31 июля по 25 августа 2017 г. Присоединиться к борьбе можно совершенно бесплатно.
Конкурс «Властелин Крипто» в цифрах:
- даты проведения: 31 июля - 25 августа 2017 г.;
- регистрация: 7 июля – 13 августа 2017 г.;
- призовой фонд: 2000 USD;
- количество победителей: 10;
Денежные призы:
- 1 место - 800 USD;
- 2 место - 300 USD;
- 3 место - 200 USD;
- 4 место - 100 USD.
- 5 место - 100 USD;
- 6 место - 100 USD;
- 7 место - 100 USD;
- 8 место - 100 USD;
- 9 место - 100 USD;
- 10 место - 100 USD.
Внимание! Денежные призы являются невыводмиыми. Они предназначены только для торговли на Крипто-счетах в FXOpen. Чтобы получить в свое распоряжение выигранную сумму, призёру необходимо самостоятельно открыть Крипто-счет и прислать его номер на электронный адрес info@запрещённая_ссылка. Прибыль можно вывести в любое время с помощью любой доступной в FXOpen платежной системы. Также, обращаем ваше внимание на правила проведения соревнований, нарушение которых приведет к дисквалификации в конкурсе.
Условия конкурса:
- бесплатное участие;
- конкурсный счет: competition ECN;
- стартовый депозит: 5000 USD;
- кредитное плечо: 1:3;
- советники: разрешены;
- локирование: разрешено;
- объем в лотах: от 0,10 до 1,00 (максимум 1 лот на открытие одного ордера);
- торговые инструменты: BTCEUR, BTCRUB, BTCUSD, LTCBTC, LTCEUR, LTCRUB, LTCUSD, NMCBTC, NMCUSD, PPCBTC, PPCUSD, ETHUSD, ETHBTC, ETHLTC, ETHRUB, DSHBTC;
- торговая платформа: MetaTrader 4 .
Дополнительные ограничения:
- минимальное количество всех сделок: 10;
- минимальный объем всех сделок (в лотах): 10;
- максимальное количество одновременно открытых сделок (включая отложенные ордера): 5;
- для получения приза необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 10%.
Источник: новости ForexCup